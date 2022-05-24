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    Думки вголос

    Московський Патріархат замість Собору збирає шабаш

    Онуфрій та компанія досі не розірвали стосунки з Гундяєвим - Московський Патріархат замість Собору збирає шабаш
    Онуфрій та компанія досі не розірвали стосунки з Гундяєвим
    фото: church.ua

    Правда про статус так званої РПЦ в Україні

    Московський Патріархат в Україні на 27 травня збирає у Києві свій шабаш. Ніякого Собору не буде!

    Дехто з послідовників московської секти мав надію, що РПЦ в Україні скличе Собор для того, щоб канонічно унормувати свій статус і повернутися до Канонічного Православ‘я. Але ні якого Собору не буде! Москва не дозволила!

    Буде тільки «зібрання»! А чим відрізняється Собор і зібрання? Це приблизно, як порівнювати кругле і солодке. Це речі абсолютно різні.

    Собор – це керівний орган Церкви, зібраний і об’єднаний Духом Святим. Його рішення обов’язкові для виконання. Що таке зібрання – це нарада, яка не має жодного юридичного значення і рішення зібрання немають жодних юридичних наслідків. Ну і головне, Онуфрій завжди може сказати, що ніякого зібрання не було, а нам всім привиділося.

    Мій прогноз по підсумках цього «зібрання». По-перше, – «зібрання» не засудить російської військової агресії, по-друге «зібрання» призначить відповідальними за війну самих українців. Рішення буде оформлено в стилі останнього рішення Синоду РПЦ в Україні, в якому нагадаю відповідальність за розв’язання війни поклали на Порошенка і ПЦУ.

    Думаю, що для так званого «зібрання» Московського Патріархату стане рішення останнього Синоду Православна Церква України про заснування релігійної організації «Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра (чоловічий монастир) Української Православної Церкви (Православної Церкви України)». Очевидно це стане головною темою обговорення цього «зібрання». Думаю, що так зване зібрання ухвалить звернення до Президента України з приводу того, що у Московського Патріархату ніби-то «відбирають» Лавру.

    Не сумніваюся, що так зване «зібрання» ухвалить рішення про «збереження вірності Московсьому Патріарху Кірілу».

    «Зібрання» відбудеться не у Лаврі. А у Пантелеймонівському монастирі у Феофанії. Головне пояснення. Від першого дня, після свого обрання ватажком Московського Патріархату в Україні Онуфрій Березовський організував собі резиденцію і живе із порушенням канонів у жіночому монастирі у Феофанії.

    27 травня у Феофанії будуть безпрецедентні заходи безпеки. Проводити так зване «зібрання» і забезпечувати охорону, за моєю інформацією, буде особисто протодиякон та касир РПЦ в Україні, народний депутат України Вадім Новінський.

    Буде дуже цікаво. Але факт залишається фактом агенти Москви залишаються вірними агентами Москви. Тому порада всім хто ще залишається у лоні неканонічної структури Московського Патріархату в Україні в сподіваються на проведення Собору і рішення про Автокефалію уламка РПЦ в Україні – тікайте з цієї секти. Ніякого Собору не буде. РПЦ в Україні і після 27 травня залишиться неканонічною структурою, яка добровільно перебуває у канонічній ізоляції і пішла на розкол зі Світовим Православ’ям.

    Лист-запрошення на зібрання

    Лист-запрошення на зібрання

    На завершення. Дуже проста правда про статус так званої РПЦ в Україні.

    РПЦ в Україні – це єретична стуктура, оскільки Правослана Церква вчить, що Спасіння можливе тільки через і з Ісусом Христом, а Московський Патріархат стверджує, що Спасіння можливе тільки через підпорядкування та єдність з Москвою. Вони Бога замінили Москвою. Чи це не єресь? Так новітня єресь москвопоклонства, яка має бути засуджена Вселенським Православ’ям.

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    Теги: росія окупанти церква війна РПЦ Російська православна церква в Україні православна церква Україна Києво-Печерська лавра окупація #stoprussia
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    Московський Патріархат замість Собору збирає шабаш