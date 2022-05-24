Путіним незадоволені усі: кого готують в наступні президенти Росії

Російський політикум планує домовитися із Заходом та Україною після Володимира Путіна

Абсолютна більшість російських керівників найвищого рівня та крупні бізнесмени незадоволені тим, куди завів Росію Володимир Путін своїм рішенням розпочати війну і приглядаються до його можливих наступників. Про це пише російське опозиційне видання «Медуза».

При цьому причини незадоволення у двох частин російської еліти різні. Так, «партія миру» обурена тим, що Путін розпочав війну, не врахувавши можливі санкції Заходу – а «з такими санкціями жити неможливо», стверджує джерело «Медузи» в кремлівській еліті.

«Партія війни», навпаки, вважає, що Путін повинен діяти жорсткіше і не давати слабину, а довести війну до «перемоги», або хоча б до взяття Києва. Задля цього силовики, які складають основу «партії війни», готові навіть на широку мобілізацію резервістів.

Втім, на мобілізацію Кремль не готовий, оскільки закриті соціологічні дослідження показують, що навіть ті росіяни,я кі на словах підтримують «військову спецоперацію», не збираються іти воювати самі чи відправляти туди своїх рідних.

«Партія миру», у свою чергу, зазначає, що невдовзі у Росії розпочнеться широкомасштабна криза. ««Проблеми вже видно, а в середині літа вони просто посиплються з різних боків: транспорт, медицина, навіть сільське господарство. Ніхто про такий масштаб просто не думав»», – зазначає джерело видання, близьке до уряду РФ.

За інформацією «Медузи», кремлівські керівники почали обговорення кандидатур можливих наступників Путіна. До списку входять:

міський голова Москви Сергій Собянін;

заступник голови Радбезу, третій президент РФ Дмитро Медведєв;

перший заступник голови Адміністрації президента Сергій Кірієнко.

Нагадаємо, 13 травня керівник військової розвідки України Кирило Буданов повідомив, що в Росії вже відбувається переворот з метою повалення Путіна, який серйозно хворий на рак.