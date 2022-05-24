  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Путіним незадоволені усі: кого готують в наступні президенти Росії

    Путін не врахував санкційної відповіді Заходу, а воює в Україні нерішуче. Тому нинішнім президентом Росії незадоволена практично уся кремлівська еліта - Путіним незадоволені усі: кого готують в наступні президенти Росії
    Путін не врахував санкційної відповіді Заходу, а воює в Україні нерішуче. Тому нинішнім президентом Росії незадоволена практично уся кремлівська еліта
    фото: скріншот

    Російський політикум планує домовитися із Заходом та Україною після Володимира Путіна

    Абсолютна більшість російських керівників найвищого рівня та крупні бізнесмени незадоволені тим, куди завів Росію Володимир Путін своїм рішенням розпочати війну і приглядаються до його можливих наступників. Про це пише російське опозиційне видання «Медуза».

    При цьому причини незадоволення у двох частин російської еліти різні. Так, «партія миру» обурена тим, що Путін розпочав війну, не врахувавши можливі санкції Заходу – а «з такими санкціями жити неможливо», стверджує джерело «Медузи» в кремлівській еліті.

    «Партія війни», навпаки, вважає, що Путін повинен діяти жорсткіше і не давати слабину, а довести війну до «перемоги», або хоча б до взяття Києва. Задля цього силовики, які складають основу «партії війни», готові навіть на широку мобілізацію резервістів.

    Втім, на мобілізацію Кремль не готовий, оскільки закриті соціологічні дослідження показують, що навіть ті росіяни,я кі на словах підтримують «військову спецоперацію», не збираються іти воювати самі чи відправляти туди своїх рідних.

    «Партія миру», у свою чергу, зазначає, що невдовзі у Росії розпочнеться широкомасштабна криза. ««Проблеми вже видно, а в середині літа вони просто посиплються з різних боків: транспорт, медицина, навіть сільське господарство. Ніхто про такий масштаб просто не думав»», – зазначає джерело видання, близьке до уряду РФ.

    За інформацією «Медузи», кремлівські керівники почали обговорення кандидатур можливих наступників Путіна. До списку входять:

    • міський голова Москви Сергій Собянін;
    • заступник голови Радбезу, третій президент РФ Дмитро Медведєв;
    • перший заступник голови Адміністрації президента Сергій Кірієнко.

    Нагадаємо, 13 травня керівник військової розвідки України Кирило Буданов повідомив, що в Росії вже відбувається переворот з метою повалення Путіна, який серйозно хворий на рак.

    Теги: росія окупанти війна Дмитро Медведєв путін Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Путіним незадоволені усі: кого готують в наступні президенти Росії