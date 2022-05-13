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    Думки вголос

    Відверті зрадники, що прикриваються назвою «УПЦ»

    • Юрій Чорноморець

      Провідний сучасний український теолог і патролог, філософ

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    Цей Синод і єпископат УПЦ МП&nbsp;&ndash; позор всього християнського світу - Відверті зрадники, що прикриваються назвою «УПЦ»
    Цей Синод і єпископат УПЦ МП – позор всього християнського світу
    фото: df.news

    Це просто позор безпредендетний в історії православ'я

    Рішення Синоду УПЦ МП показують, що від УПЦ МП будь-яких кроків з реальним розривом із Москвою очікувати не варто. Всім, хто продовжує перебувати в УПЦ МП і не шукає вихід з канонічного глухого куту має бути соромно.

    А християнська совість має приводити до елементарного висновку: геть від Москви і негайно. Нехай ПЦУ не довершена у всіх відношеннях Церква, але приєднання до неї є єдиним реальним шляхом. А всі нескінченні спроби «залобтать вопрос» породжені неймовірною повною відсутністю співчуття до українського народу, до України як держави, до героїчного українського війська.

    Так можуть вести себе лише відверті зрадники, що прикриваються назвою «УПЦ» як фіговим листком, а насправді безсовісні нехристі та іуди, яким не місце в Україні.

    Цей Синод і єпископат УПЦ МП – позор всього християнського світу. Ні в одній країні у ситуації війни ні один православний Синод не прийняв би таких рішень – скрізь би знайшлася і християнська совість і національна свідомість.

    Це просто позор безпредендетний в історії православ'я.

    Якби таке сталося в Грузії чи в Сербії чи в Румунії чи в Болгарії чи в будь якій іншій православній країні такий синод був би засуджений судом доктора Лінча, бо православний народ, який має власну гідність ніколи б нічого такого не терпів би.

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    Теги: росія окупанти церква війна Російська православна церква в Україні релігія Україна окупація #stoprussia
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    Відверті зрадники, що прикриваються назвою «УПЦ»