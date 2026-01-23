Унікальна, без перебільшення легендарна постать. Патріарху Філарету – 97

Сьогодні 97 років Святійшому Патріарху Філарету

Патріарх Філарет – це унікальна, історична, без перебільшення легендарна постать. Ще жодна людина в історії Української Православної Церкви не служила на Київському архієрейському престолі так багато років, як Святійший Патріарх Філарет.

Маловідомий факт, на початку повномасштабної агресії 24 лютого 2022 року Святійшому Патріарху Філарету запропонували виїхати в евакуацію. Але на щастя, на відміну від багатьох пастирів – не поїхав. Він сказав, що залишається зі своєю паствою у Києві, він тоді сказав, що російські окупанти столицю не захоплять.

Святійший Патріарх дуже любить військових. Під час кожної нашої зустрічі, він із великим інтересом розпитує у мене про ситуацію на фронті, про оборону Києва, про дух воїнів і військових священників у Збройних Силах, розпитує і молиться про кожного свого вихованця – українського священника, які загинули на початку повномасштабної російської агресії.

Під час оборони Києва Патріарх продовжував звершувати всі богослужіння, гаряче молився за перемогу України. Це саме Патріарх Філарет передавав богослужбові книги для капелана нашої бригади, молитовники та іконки для наших воїнів. Як на мене, це і є поведінка справжнього пастиря. Не тікати, не ховатися, а залишатися зі своєю паствою. Та ситуація дійсно показала хто є хто! Патріарх Філарет, тоді у 2022 році, нас – оборонців Києва дуже підтримав своєю молитвою!

Попри свій поважний вік, Святійший Патріарх Філарет намагається не пропускати жодного богослужіння. Він точно знає, що богослужіння – це головне завдання кожного священнослужителя. Все-таки багатьом священнослужителям варто в нього цьому повчитися.

Мав честь два роки працювати у пресслужбі Святійшого Патріарха. Після Революції Гідності, у березні 2014 я почав працювати у пресслужбі Київської Патріархії.

Це були два непрості, але дуже цінні роки. Два роки – неоціненного досвіду. Співпраця зі Святійшим Патріархом Філаретом була для мене дуже комфортна, я відкрив його для себе по-новому. Дякую Богові за можливість майже щоденного спілкування зі Святійшим Патріархом, дякую за цінний досвід і науку які я отримав.

Скажу відверто дуже складно було через дуже токсичне середовище на Пушкінській, 36. Постійні доноси, оббріхування і чутки, які розпускали деякі працівники і архієреї.

В якийсь момент я вже боявся втратити віру в Бога, потрапивши у це середовище. Рятувало і мотивувало мене зобов’язання перед працівниками пресслужби, які були поруч зі мною, відчуття обовʼязку, бажання реформувати пресслужбу і показати результат роботи.

Я вдячний йому за ці два роки. Я пізнав Святійшого Патріарха близько, мав честь з ним спілкуватися, супроводжував його на інтерв’ю і подіях. Я відкрив для себе цю легендарну, історичну і водночас скромну особистість.

Якби Патріарху не було важко, – він був зі мною завжди чесним і відвертим. Ніколи не брехав. В нього не було лукавства. Називав все своїми іменами і чесно про все говорив – прямо в очі. На жаль, більшість з його учнів цього таланту не успадкували. Він все чудово розумів, що відбувається навколо нього і захищав мене, бо бачив результат, який приносила моя робота.

Ще одна важлива християнська чеснота Патріарха – це його відкритість! Він ніколи не переймався своєю безпекою, не ховався за охороною, щоденно особисто вів прийом громадян. Всіх без виключення. Чи президентів і міністрів, чи простої бабусі – парафіянки, архієреїв, чи священників. Не відмовляв у зустрічі нікому. Це воістину народний Патріарх. Це воістину відкрита Церква. До речі відкритість архієрея – це пряма канонічна вимога. Патріарх Філарет цього принципу свято дотримується і зараз!

Я почав працювати з Патріархом у непростий час – це і початок російської агресії. Слово Патріарха тоді, як ніколи потрібне було українському народу, його молитва, його гуманітарні ініціативи. Своєю допомогою українській армії – він без перебільшення надихнув мільйони. А Патріарху вже тоді йшов 86 рік. Щоденний насичений графік, багато подій, але обов’язково дотримання графіку і час для молитви.

Інколи, коли Патріарх їхав у авто і бачив, що через пробку не встигає на інтерв’ю, чи богослужіння, – він просто виходив з машини і йшов пішки центром Києва. За Патріархом ще треба було встигнути.

Ці два роки співпраці з Патріархом були настільки насичені подіями, насправді історичними подіями і знайомствами, що я навіть думаю написати про це окрему книгу спогадів. Повірте, розповісти є що. Я завжди захоплювався працездатністю Патріарха. Це не просто людина – це скеля!

Святійший Патріарх Філарет – це людина загартована зрадами. Протягом всього свого життя. Насамперед зрадами своїх вихованців, які клялися йому у вірності і любові, але бачимо, що він має до будь-якої зради правдиве християнське ставлення. Ці зради його не зломили!

У цей день хочеться нагадати всім, хто колись називав Святійшого Патріарха Філарета своїм Патріархом, пастирем і вчителем, слова апостола Павла: «Пам'ятайте наставників ваших, які проповідували вам слово Боже» (Євр. 13, 7). І будьте чесні бодай перед собою.

Владико, щиро дякую Вам за все, що Ви зробили для мене. Дякую за Вашу батьківську опіку! Многая літа, Владико!