Головна Думки вголос Андрій Ковальов
search button user button menu button
Андрій Ковальов Релігієзнавець

Феномен воєнних партій. Яким може бути наступний склад парламенту

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img

Партії військових здатні сформувати більшість у наступному парламенті

На моє глибоке переконання, наступний склад парламенту запам’ятають як феномен воєнних партій. Зверніть увагу: політичні сили Залужного, Буданова, Білецького («Третя Штурмова»), а також «Азов» (Денис Прокопенко) і «Християнський корпус» (Олексій Середюк) демонструють стабільне зростання, і саме вони можуть утворити більшість у парламенті.

Протягом останніх трьох місяців були опубліковані одразу декілька соціологічних досліджень різних компаній – КМІС, СОЦИС, Info Sapiens, Фонду досліджень майбутнього, Соціополіса та Active Group.

За результатами цих досліджень очевидно, що за рівнем довіри серед виборців представники Сил оборони України випереджають або знаходяться на провідних позиціях у порівнянні з іншими професійними чи соціальними групами або представниками тих чи інших державних інститутів.

В свою чергу, довіра до військових конвертується в електоральні симпатії.

І дійсно, потенційні партії Валерія Залужного та Кирила Буданова впевнено проходять до парламенту в усіх дослідженнях.

Інші військові проекти стабільно нарощують підтримку і також претендуватимуть на потрапляння до нового складу ВРУ: мова про «Третю Штурмову» Андрія Білецького, «Азов» Дениса Прокопенка та «Християнський корпус» Олексія Середюка.

Я вважаю, що широка представленість військових у парламенті - це позитивна тенденція, оскільки відновленням України після війни, швидше за все, займуться саме ті, хто сьогодні щоденно ризикує заради неї своїм життям і здоров’ям.

Можливо, саме в цьому полягає шлях до України майбутнього без корупції та непотизму.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: партії військові вибори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ле Пен отримала 33,5% підтримки
Ле Пен розпочала президентську кампанію у Франції
Сьогодні, 15:55
Зеленський назвав дві неприйнятні для України умови мирної угоди
«Червоні лінії» мирної угоди. Зеленський сказав, на що Україна не погодиться
Вчора, 20:51
Ілюстрація моделі військового кладовища у межах Гатненської територіальної громади Київської області
Держава виділила ще мільярд на головний військовий цвинтар, але приховала деталі
19 жовтня, 12:22
Росія з негативним контентом атакує демократів та підтримує Трампа
NYT: Росія активізувала зусилля щодо впливу на виборців США
16 жовтня, 23:28
Торік MI5 уже попереджала британських політиків, що вони є мішенню шпигунів з Росії, Китаю та Ірану
«Росія лишається головною загрозою»: про що попередила британська розвідка
15 жовтня, 06:10
Українські військові зіткнулися з перебоями супутникового зв'язку під час виконання бойових завдань
Проблеми зі Starlink. Стали відомі нові деталі обмежень для військових
14 жовтня, 14:51
Концентрація засобів ураження дає змогу Росії створювати значне навантаження на українську ППО
Росія змінила підхід до масованих ударів: пояснення ISW
9 жовтня, 03:00
Роботи на старому Голосківському кладовищі завершили раніше, ніж планували
Ексгумацію польських і німецьких військових у Львові завершили: що виявили
3 жовтня, 00:15
Мерц відвідав у Мюнстері німецько-нідерландський корпус разом із Рютте та Єттеном
Канцлер Німеччини звинуватив Росію у підтримці партії АдН
2 жовтня, 05:33

Андрій Ковальов

Феномен воєнних партій. Яким може бути наступний склад парламенту
Феномен воєнних партій. Яким може бути наступний склад парламенту
Унікальна, без перебільшення легендарна постать. Патріарху Філарету – 97
Унікальна, без перебільшення легендарна постать. Патріарху Філарету – 97
Гастролі американських православних в Україні. Чому не реагує СБУ?
Гастролі американських православних в Україні. Чому не реагує СБУ?
Ще один колаборант у рясі. Вгадайте, з якої він церкви!
Ще один колаборант у рясі. Вгадайте, з якої він церкви!
Знесення церкового МАФу. Про справжню трагедію
Знесення церкового МАФу. Про справжню трагедію
Фото, яке розкриває істину Московського патріархату
Фото, яке розкриває істину Московського патріархату

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
377K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 жовтня: ситуація на фронті
157K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 жовтня 2026
151K
Син народної артистки Оксани Білозір розлучився з народною депутаткою
141K
Кремль висунув Україні ультиматум під час переговорів Путіна з Віткоффом
85K
Поляк знайшов у лісі гігантський білий гриб
65K
Прем’єр дав уряду доручення стосовно українців поза військовим обліком

Новини

Яке релігійне свято відзначається 27 жовтня 2026: традиції та молитва
Сьогодні, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 26 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Ціни на пальне 25 жовтня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Вчора, 08:19
День автомобіліста: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 07:00
В Україні до 18°, оголошено жовтий рівень небезпеки: погода на 25 жовтня 2026 року
Вчора, 06:00
Яке релігійне свято відзначається 25 жовтня 2026: традиції та молитва
24 жовтня, 22:00

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua