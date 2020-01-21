Путін має намір залишатися пожиттєвим президентом Росії

Слово «поспіль» в Конституції Путіну дуже допомогло в 2012-му і 2018-му, а тепер воно йому зовсім не потрібне

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Как только сомкнулись нечестивые уста нашего пожизненного, я сразу же изложил его истинный замысел в тексте «Как он собирается всех на*****». К сожалению, никто не понял кроме Юлии Латыниной. Единственная умная женщина осталась в России. Все продолжают нести какую-то хрень, реагируя на множество вброшенных им ложных целей.



Поэтому повторяю по буковкам ещё раз :

Путин намерен оставаться пожизненным президентом. Он сам рассказал нам об этом. В одной вскользь брошенной фразе, ради которой и было прочитано послание и будет проведен всенародный референдум :

Знаю также, что в нашем обществе обсуждается конституционное положение о том, что одно и то же лицо не должно занимать должность Президента Российской Федерации более двух сроков подряд. Не считаю, что этот вопрос принципиальный, но согласен с этим.

Как замечательно выстроена тональность! Знает отец родной, что в обществе обуждается, и хотя сам не считает вопрос принципиальным, готов пойти навстречу. Сколько лет хомячки сраные гундели про «подряд», петиции собирали, запросы посылали. А теперь он как просвещённый правитель сам это словечко «подряд» из Конституции убирает. «Подряд» ему очень помогло в 2012-ом и 2018-ом, а теперь оно ему совсем не нужно. Более того, оно для его власти теперь основная преграда.



Поэтому российский добрый наш народ на своем референдуме единодушно одобрит п.3 ст. 81 Конституции в следующей новой редакции:

Одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российской Федерации более двух сроков.

И где-то в декабре 2023 года одно и то же лицо как ни в чем не бывало представит свои документы в комиссию по выборам Президента РФ на 2024-2030 гг. Отдельные несознательные граждане спросят, а как же Конституция, в ней написано не более двух сроков, а этот плешивый пятый раз лезет?!



Грамотные юристы им ответят: выборы Президента регламентируется новой редакцией статьи 81 Конституции, принятой в 2020 году. Она обратной силы не имеет. А до 2020 года была другая редакция 1993 года, по ней вы и избирали его 4 раза. А по новой более демократической вы сможете избрать его только 2 раза. Например, с 2024 по 2036 годы. Или с 2024 по 2030 , а потом еще раз с 2036 по 2042 год. Ему как раз 90 годиков стукнет.

И вот сегодня буквально под диктовку объявленного в розыск экстремиста Пионтковского Верховный Правитель России вносит в Думу новую редакцию «непринципиального» п.3 ст. 81.

Джерело: Эхо Москвы

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