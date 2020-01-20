Путінський режим знайшов собі нових ворогів

Нові «недруги» для росіян - це «фальсифікатори історії», які намагаються «принизити наших дідів і батьків»

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Путинский режим не может существовать без образа врага. Когда Путин шёл к власти, врагами были назначены «чеченские террористы» (для этого была проведена чекистская операция со взрывом домов). В дальнейшем, каждый раз, как только рейтинг власти падал, она включала новую программу поиска «врагов» и пропагандистской имитации борьбы с ними.

Попеременно во врагах побывали чеченцы, прибалты, грузины, турки, «бандеровцы», исламисты. Американцы, естественно, были врагами все эти годы в фоновом режиме. Европейцы — тоже враги, но чуть менее злокозненные.

В последние годы рейтинг практически всех ветвей российской власти снижался. Чтоб как-то поднять популярность, режиму потребовались очередные «враги». В этот раз, к счастью, их поиск был связан не с новой реальной, а с прошедшей войной. Сейчас нет ни внешнеполитических, ни экономических, ни военных мощностей, чтобы развязать очередную войнушку, но градус патриотической истерии властям поднять было необходимо. В таких случаях российская пропаганда традиционно ведёт себя как трудный подросток, прибегающий в свой двор и орущий благим матом: «Наших бьют!».

Казалось, что весь список потенциальных врагов исчерпан. Однако Путин нашел для россиян нового «недруга» — это «фальсификаторы истории», которые пытаются «унизить наших дедов и отцов». Географически он локализован на Западе — и прежде всего, в Польше. Полонофобия в России традиционна. Впрочем, и все прежние «враги» вытаскивались Путиным и его пропагандистами из закромов национального подсознания.

Российский диктатор использует самые примитивные родоплеменные традиции. Раньше было: «наших бьют!», а теперь: «отцов и дедов обижают!». Давайте срочно объединимся вокруг вождя, возьмём в руки вилы и мотыги, и пойдём гнобить врагов, которые посмели надругаться над прахом наших отцов и их всемирной славой. Геббельс говорил, что пропаганда должна быть примитивной. Добавлю от себя: ей необходимо воздействовать на подсознание людей, на их коллективное бессознательное. Именно на это рассчитан главный месседж новой пропагандистской кампании: некие чужаки-злодеи пытаются осквернить память наших отцов. Уверен, что эта тема будет раскручиваться весь 2020 год, который станет годом борьбы уже не с вейсманистами-морганистами, как в 1948, а с «фальсификаторами истории» (не удивлюсь, если российских историков заставят провести что-то вроде печально знаменитой сессии ВАСХНИЛ).

Путин уже объявил: главным событием года будет празднование семидесятипятилетия Победы. Это будет по-настоящему религиозный праздник. Юбилейные года и в христианстве всегда отмечались особо.

Россия становится всё более идеологизированной страной. И эта новая идеология утопична. В её центре утопия, но не будущего, а опрокинутая в прошлое. Это утопия Великой Победы. Любые тео- и идеократические системы нетерпимы к тем, кто пытается поставить под сомнение истинность их священных догм. Теперь удар наносится по «кощунникам» Великой Отечественной Войны. Путин указывает на них россиянам: они пытаются растоптать и унизить наши святыни, заткните их поганые рты, распните их, распните!

Такой заход рассчитан на архаичное родоплеменное сознание, в котором враг не столько угрожает непосредственно рациональным интересам племени, сколько пытается десакрализировать его племенные заветы, надругаться над родовыми капищами. Именно в этом обвиняют «ВОВ-кощунников». По замыслу Кремля общая ненависть к ним должна вновь сплотить россиян вокруг патриотической власти, охраняющей «национальные святыни».

Джерело: mnews.world

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