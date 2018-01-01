Знищення армією США російських найманці у Сирії: як Путін переживе цей удар?

Путін вже другий тиждень не виходить на люди, по телевізору показують якусь стару хроніку

Мовою оригіналу То, что Госдеп потребовал от Москвы прекратить поддержку Асада после сообщений о 100 жертвах российско-асадовских сил – это вообще мелочь. Госдепартамент пригрозил им даже не пальчиком, а мизинчиком. Это напоминает мне полтора года переговоров между Керри и Лавровым, когда тот ползал на брюхе перед Лавровым, как перед

Володимир Путін

Путін вже другий тиждень не виходить на люди, по телевізору показують якусь стару хроніку

Мовою оригіналу

То, что Госдеп потребовал от Москвы прекратить поддержку Асада после сообщений о 100 жертвах российско-асадовских сил – это вообще мелочь. Госдепартамент пригрозил им даже не пальчиком, а мизинчиком. Это напоминает мне полтора года переговоров между Керри и Лавровым, когда тот ползал на брюхе перед Лавровым, как перед доминантным самцом. А в это время т.н. российские космические военно-воздушные силы совершали геноцид над суннитским населением. Так что очередное требование Госдепа от Москвы – это все мелочи.

А вот случившееся в ночь из 7-го на 8-е февраля, где по различным друг другу, но подтверждающим источникам, погибло от 300 до 400 российских наемников из т.н. частной кампании Вагнера, вот это важно. Кстати, очень многие из них – ветераны Донбасса, и это как бы расходный материал для Москвы. Но все же это колоссальный удар и не столько военный. В военном смысле там ничего не поменялось, этот нефтяной заводик, который хотели захватить россияне, он не столь важный. В ту ночь Россия получила удар как держава, которая решает глобальные проблемы мира на уровне со США.

Путин уже вторую неделю не выходит на люди, по телевизору показывают какую-то старую хронику. После того, как рухнули идеи русского мира и Новороссии в Украине, нужно было отвлекать людей новой бомбежкой. Но в ночь с 7-го на 8-е февраля было показано, что когда речь идет не о телевизионных картинках, а о реальном столкновении американской и российской военных машинах – было видно, что страны находятся в разных военных категориях. Это как индейцы Центральной Америки столкнулись с конкистадорами. Такое впечатление было усилено действиями Израиля в те же дни, который уничтожил половину сирийской противовоздушной обороны, поставленную Россией. Русские тоже не пикнули и ничего не запустили в ответ, как после апрельской атаки американцами в прошлом году. Тогда россияне объясняли, что эффективно противостоять самолетам противника им помешала кривизна земли.

Вот это визуальное и явное поражение – серьезное поражение России в этой сирийской кампании. Такая себе российская цусима 21-го века, которую я называю путимой. Как Путин переживет этот удар – судить трудно. Тем более если смотреть российское ТВ, то самые жесткие высказывания в его адрес идут не из либерального сегмента, а как раз из национал-патриотического. Ну еще бы? Путин же просто отрекся от людей, которые погибли в Сирии и которые, видимо, были самыми горячими его сторонниками. Когда его пресс-секретарю Пескову задали вопрос о трауре, он переспросил: «А по какому поводу»? Это не наши военнослужащие, в разных странах есть какие-то русские граждане, но мы не можем за всеми следить». Мол, не сторож я наемникам.

Все это создает достаточно сложную атмосферу для Путина. Ведь реакция национал-патриотов, она довольно здравая. Казалось, можно было ожидать слов, что Путин – предатель, который позволил расправиться с нашими пацанами, давайте отомстим, нанесем какие-то страшные удары. Но военные люди понимают соотношение сил и их основные требования теперь – это не наша война, надо срочно уходить из Сирии.

Джерело: Обозреватель

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