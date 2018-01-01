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    В Росії поскаржилися на збій у роботі Facebook

    В РФ заявили, що Facebook не працює у частини користувачів в Росії і США
    В роботі соцмережі Facebook 22 лютого стався збій. Про проблеми повідомили, в числі іншого, користувачі з Росії, США, Білорусії, країн Балтії та Австралії. Також недоступний Instagram, що належить Facebook. При цьому у частини користувачів Facebook і Instagram працюють в звичайному режимі. [GALLERY_BLOCK] Керівництво соцмережі поки збій в
    • Сьогодні, 13:19
    • Розсилка

    В РФ заявили, що Facebook не працює у частини користувачів в Росії і США

    В роботі соцмережі Facebook 22 лютого стався збій. Про проблеми повідомили, в числі іншого, користувачі з Росії, США, Білорусії, країн Балтії та Австралії. Також недоступний Instagram, що належить Facebook.

    При цьому у частини користувачів Facebook і Instagram працюють в звичайному режимі.

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    В Росії поскаржилися на збій у роботі Facebook
    В Росії поскаржилися на збій у роботі Facebook

    Керівництво соцмережі поки збій в роботі не прокоментувало.

    Як повідомлялося 20 лютого, у Telegram стався масштабний збій. Раніше повідомлялося, що Telegram усунув проблеми з доступом до сервісу, з якими раніше зіткнулися деякі європейські користувачі.

    Також 26 січня у роботі Facebook та Instagram стався збій. Про збої повідомляли користувачі з США, Європи та Азії.

    До слова, Facebook посилює боротьбу з терористичною пропагандою.

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