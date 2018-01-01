В Росії поскаржилися на збій у роботі Facebook
- Сьогодні, 13:19
-
Розсилка
В РФ заявили, що Facebook не працює у частини користувачів в Росії і США
В роботі соцмережі Facebook 22 лютого стався збій. Про проблеми повідомили, в числі іншого, користувачі з Росії, США, Білорусії, країн Балтії та Австралії. Також недоступний Instagram, що належить Facebook.
При цьому у частини користувачів Facebook і Instagram працюють в звичайному режимі.
Керівництво соцмережі поки збій в роботі не прокоментувало.
Як повідомлялося 20 лютого, у Telegram стався масштабний збій. Раніше повідомлялося, що Telegram усунув проблеми з доступом до сервісу, з якими раніше зіткнулися деякі європейські користувачі.
Також 26 січня у роботі Facebook та Instagram стався збій. Про збої повідомляли користувачі з США, Європи та Азії.
До слова, Facebook посилює боротьбу з терористичною пропагандою.