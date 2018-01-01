В Росії поскаржилися на збій у роботі Facebook

В РФ заявили, що Facebook не працює у частини користувачів в Росії і США

В роботі соцмережі Facebook 22 лютого стався збій. Про проблеми повідомили, в числі іншого, користувачі з Росії, США, Білорусії, країн Балтії та Австралії. Також недоступний Instagram, що належить Facebook. При цьому у частини користувачів Facebook і Instagram працюють в звичайному режимі. [GALLERY_BLOCK] Керівництво соцмережі поки збій в



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В РФ заявили, що Facebook не працює у частини користувачів в Росії і США

В роботі соцмережі Facebook 22 лютого стався збій. Про проблеми повідомили, в числі іншого, користувачі з Росії, США, Білорусії, країн Балтії та Австралії. Також недоступний Instagram, що належить Facebook.

При цьому у частини користувачів Facebook і Instagram працюють в звичайному режимі.

Керівництво соцмережі поки збій в роботі не прокоментувало.

Як повідомлялося 20 лютого, у Telegram стався масштабний збій. Раніше повідомлялося, що Telegram усунув проблеми з доступом до сервісу, з якими раніше зіткнулися деякі європейські користувачі.

Також 26 січня у роботі Facebook та Instagram стався збій. Про збої повідомляли користувачі з США, Європи та Азії.

До слова, Facebook посилює боротьбу з терористичною пропагандою.