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    Думки вголос

    Доплати до пенсії. Хто залишився без обіцяних владою коштів

    • Андрій Павловський

      Експерт з питань соціальної політики

    •  glavcom.ua
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    Пенсіонери в Україні змушені рахувати кожну копійку, і образа, якщо не додали обіцяне, запам'ятається надовго - Доплати до пенсії. Хто залишився без обіцяних владою коштів
    Пенсіонери в Україні змушені рахувати кожну копійку, і образа, якщо не додали обіцяне, запам'ятається надовго

    «Обіцяв пан кожуха, та не дав – слово його тепле»

    Мовою оригіналу

    Обещанную пенсионерам доплату в очередной раз уменьшили!

    Еще в мае прошлого года президент Зеленский пообещал доплаты для пенсионеров старше 70 лет. Министр социальной политики Марина Лазебная конкретизировала, что будут добавлять по 500 грн ежемесячно.

    Однако правительственное решение о введении таких выплат было принято только в сентябре 2020 года. При этом предыдущий размер доплат был снижен с 500 до 400 грн, и, что самое важное, – начислять эти деньги правительство запланировало только с 1 июля 2021 г. ...

    Летом власть еще раз отложила выплаты для пенсионеров старше 75 лет, с 1 июля на 1 октября этого года.

    Общее количество пенсионеров в возрасте 75-79 лет – 1,6 млн. Отсрочка выплат по 400 грн в месяц на одного пенсионера означает, что тот недополучит 1200 грн. Чиновники радуются, что сэкономили на пенсионерах почти 2 млрд грн (в то время как на празднование Дня Независимости ЗЕ-власть потратила 5,5 млрд грн).

    Последняя неприятная для пенсионеров старше 70 лет новость – доплату уменшили до 300 грн!

    К сожалению, ни Шмыгаль, ни Зеленский не дают объяснений на вопрос: «Почему возникла задержка с обещанными выплатами и почему уменшили их размер?»

    Объективности ради следует отметить, что обещанные доплаты не предусмотрены пенсионным законодательством, а есть только предвыборными обещаниями господина Зеленского – так же, как и обещание освободить от платы за коммуналку пенсионеров старше 70 лет.

    Как в украинской поговорке: «Обіцяв пан кожуха, да не дав – слово його тепле»

    Однако, есть пенсионеры которым надбавки выплачивают без задержек... Пенсия судей с начала года выросла на 9425 грн и составила 77,3 тыс грн!

    При этом 70% пенсионеров получает менее 3 тыс грн.

    Кроме того, уже не первый год забывают проиндексировать пенсии военнослужащим, госслужащим, ученым, чернобыльцам.

    Пенсионеры в Украине вынуждены считать каждую пенсионную копейку, и обида, если не добавили обещанное, запомниться надолго ...

    Джерело: блог Андрія Павловського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: пенсіонери пенсійна система пенсія
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    Доплати до пенсії. Хто залишився без обіцяних владою коштів