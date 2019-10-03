Війна на Донбасі: що зараз потрібно робити президенту України

Потрібно починати активну оборону і відкривати вогню по противнику не у відповідь, а на випередження

Я тут задумался на тему:

- а чтобы я делал, будучи президентом Украины в настоящий момент?

Какие реальные варианты в распоряжении?

1. Строк действия закона про особый статус ОРДЛО, который проклятый Порошенко навязал несчастному Зеленскому, истекает 1 января 2020 года. Именно в этом законе закодированы все ужасные ужасы: про выборы, про народную милицию, про русскый язык, про неправильную передачу границы и т.д.

2. Спокойно тянем до 1 января.

3. 2 января поздравляем всех «международных лидеров» с Новым годом и говорим, что не хочет народ Украины продлевать этот закон. Не нравится он ему.

4. Но, поскольку мы конструктивные и очень хотим мира, как все, даже больше, чем все, наш парламент принимает новый закон: «Про основы государственной политики в вопросах декокупации Донбасса и Крыма».

5. В этом законе определяем, что за основу урегулирования на Донбассе и Крыма берём ливанский вариант, как пример удачного урегулирования сложного конфликта. А именно: вне зависимости от гражданства военнослужащих, 1 и 2 армейские корпуса, в полном составе выводятся на территорию РФ. Эти структуры - их детище и, значит - их проблема.

6. Амнистию рассматриваем. Для тех, кто с территории России, в определённом Украине порядке, будет подавать соответствующие прошения.

7. На границу с РФ - миссию ООН по недопущению конфликта.

8. Переходный период на 3 года в ОРДЛО. Военно-гражданская администрация Украины. Выборы проводятся через три года, после признания международной комиссией результативным выполнение соответствующей социально-экономической программы по восстановлению Донбасса.

9. Юрисдикция - суды, законы, правоохранительные органы - только украинские.

10. Презентуем «Закон», как коллективную волю Украинского народа. Можно закрепить референдумом.

11. Внезапно обнаруживаем, что основой урегулирования по Минским соглашениям был как раз старый Закон об особом статусе ОРДЛО.

12. Говорим «ой, так получилось» и предлагаем выполнять Минские соглашения на основе нового закона. Заверяем в полной приверженности Украины этим самым соглашениям.

13. Призываем Кремль продемонстрировать действительное желание мира и поступить, как Израиль в 2000, который вывел войска из Ливана в одну ночь и забрал с собой произраильскую Армию Южного Ливана на свою территорию.

14. Призываем Нетаньяху оказать Путину консультативную помощь.

15. Призываем Макрона и Трампа вместе с Меркель, поспособствовать установлению всеобъемлющего мира на Донбассе.

16. Нежно напоминаем, что в отношении Крыма действует тот же план.

Новый комплекс мер по обеспечению реализации Минских соглашений:

1. Снимаем все ограничения на применение ВСУ по оккупационным войскам, кроме авиации (согласно Минским соглашениям-1).

2. Начинаем активную оборону - открытие огня по противнику не в ответ, а на упреждение.

3. Неофициально даем понять, Кремлю, что в случае эскалации с их стороны, спецмероприятия переносятся на территорию России.

Подписываем: «Целую, люблю. Народ Украины».

Рассылаем открытки, в которых называем все это «формулой Штайнмайера».

Джерело: блог Олексія Арестовича

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