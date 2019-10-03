Інтернет-ворожка видурила в олімпійської чемпіонки з Росії більше 30 тисяч доларів



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Олімпійська чемпіонка Сочі-2014 з фігурного катання росіянка Аделіна Сотникова звернулася в поліцію після того, як стала жертвою шахрайства

За інформацією РЕН-ТВ, спортсменка знайшла в Instagram жінку, яка нібито надає окультні послуги. Сотникова перевела їй 2 мільйони рублів (більше 30,5 тисяч доларів США), але ворожка перестала виходити на зв'язок.

Російський пропагандистський ресурс «РИА Новости» теж повідомив про інцидент, але не назвав прізвище потерпілої.

«Поступив матеріал перевірки за заявою громадянки 1996 року народження про те, що через соціальну мережу вона знайшла оголошення про надання окультних послуг і вирішила ним скористатися.

Послуги надавалися дистанційно. Так, в період часу з 21.09.2019 року по 30.09.2019 року громадянка перевела невідомій жінці на ім'я «Ольга» 2 мільйони рублів», - розповіли в поліції.

Сотникова не виступає на змаганнях з 2016 року, але не оголошувала про завершення кар'єри.

Джерело: Sports.ru