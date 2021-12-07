Переломний момент. Путін серйозно програв на світовій арені

Прийнята загальна стратегія, яка вимагатиме подальших спільних дій проти Росії

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Это переломный момент. Очередная точка бифуркации. И перелом случился нее сегодня – понятно, о чем будут говорить Байден и Путин. Путин будет чертить свои «красные линии», которые отныне существуют только у него в голове, а Байден просто расскажет, что будет. Если ты сделаешь то-то и то-то, последствия будут такие, такие и вот такие. Это будет игра в открытую. Байден просто раскроет все карты и посмотрит ему в глаза.

Нет, перелом произошел вчера.

«Недели постоянных дипломатических контактов США с европейскими правительствами, подкрепленных обменом разведывательными данными, помогли убедить некоторые ранее скептически настроенные столицы, включая Берлин, что Кремль может скоро приказать ввести свои войска в Украину. Эти усилия активизировали поддержку необходимости введения жестких санкций для сдерживания Кремля» – сообщает Financiel Times.

«Помогли убедить» – это не просто посидели потрепались за пивком, и согласились – да, чувак, ты прав, Россия готовится напасть. Помогли убедить – это значит, что принята общая стратегия, которая потребует затем дальнейших общих действий.

И действия эти будут направлены против России.

Объединенные действия объединившийся теперь Европы.

Эта новость говорит нам главное – вчера Путин потерпел свое первое крупное внешнеполитическое поражение. Колесо истории повернулось – и развернулось на сто восемьдесят градусов. Бряцанье оружием около границ, военный шантаж, которые в его исполнении срабатывал всегда – в этот раз не сработал. В этот раз, к его удивлению, мягкотелая Европа взяла и превратилась в гранит. Нашла коса на камень.

Вообще, Путин – уникальный человек, конечно. Казалось бы – у тебя пару месяцев осталось до сертификации и запуска «Северного потока».

Можешь ты подождать до весны, все сделать, а потом уже играться своими танчиками и устраивать миграционный кризис – уже не в «сфере своих интересов», к которым за путинские деньги продажные европейские шредеры готовы относить Украину и Беларусь – а уже у границ Польши и Литвы, членов Евросоюза и НАТО? А это уже совсем другой коленкор. Это уже совсем другие правила игры.

И даже вечно лояльная путинским нефтедолларам Германия, скрепя сердце, вынуждена признать – да, чувак слетел с катушек. Надо с этим что-то делать

Ну, что ж. В добрый путь, Вова.

Не останавливайся.

Эти карты с планируемым нападением России на Украину, которые публиковались по всеми миру – мне кажется, это была отличная спецоперация США. Ловушка. И Путин в неё попал. Угодил по самую макушку. Отвести войска и потерять лицо полубожества в своей стране он не может. Начать вторжение… Ну, полоумные способны на всё, конечно. Но теперь последствия для него будут совсем катастрофическими.

А всего-то хотелось пошантажировать и получить очередных преференций…

Байдену удалось исправить то, что почти доломал Трамп. Евроатлантическое сотрудничество вновь восстановлено. И восстановлено оно против общего врага. И враг этот назван. И все с этим согласились.

Отныне место Путина в отношениях с Европой определено. Вместо царя страны, претендующей за региональное лидерство, место в списке мировых держав и центра силы на международной арене, Путин за один день превратился в Ближневосточного Саддама Хуссейна. Отношение к которому будет ровно такое же. Все, ты где-то там, за чертой, полоумный. Не в нашем мире.

А за ним и Россия.

Доброе утро, Владимир Владимирович Каддафи!

Но главное для нас не это. Главное для нас то, что для Украны открылось новое окно возможностей. Фантастическое окно, которого не было с 2014 года.

Имидж страны третьего мира, который Украине на международной арене сумела построить всего за два с половиной года зеленая власть, вновь обнулен. Теперь уже не имеет значения «Моника Зелински», «Пандора пейперс» и готовящийся госпереворот. Все, этот ярлык цирка дураков тоже остался за чертой. Там, в позавчера.

А сегодня на первый план опять вышло – Украина противостоит агрессии ядерной державы. Украина отныне – опять крутая. Помогать Украине отныне снова модно. Давайте ей помогать.

Да, имидж Украины исправлен без Украины. Да, судьбу Украины Вашингтон, Берлин и Мордор будут решать опять без Украины – субъектности как не было, так и нет. Но из этой ситуации все равно можно выжать огромное количество преференций.

Я не знаю, как это делала команда шоколадных барыг, зарабатывающих на крови, но я уверен – при таких козырях на руках уже через неделю был бы подписан какой-нибудь Договор о Коллективной Безопасности, согласно которому в случае вторжения России Польша направляет в Украину двадцать пять «Абрамсов», Британия высылает три эскадрильи «Харриеров», Канада отправляет саперный батальон, а США присылают в Черное Море авианесущую группу и разварачивают программу «Лендлиз-2.0» с беспрецедентной помощью Украине, какой не было со времен Второй мировой.

И закрывают небо.

Если объединенные страны смогут договориться, что в случае нападения они все же закрывают небо для России – у Путина уже не будет шансов. Если нет – то как минимум крови он прольет море.

Я не знаю, сумеет ли эта власть воспользоваться этим шансом. Выжать из него все на сто процентов они, понятное дело, уже не смогут. Но МИД как институция еще не уничтожены, Дмитро Кулеба вполне себе профессионален и знает, что делать, армия, как институция, сохранилось тоже и командование теперь вполне адекватное и грамотное – так что вся надежда на них. И она есть.

Впервые за эти два с половиной года я смотрю в будущее со значительной долей оптимизма.

Джерело: блог Аркадія Бабченка

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