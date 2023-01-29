Про різницю між Бандерою та Навальним
Деякі цитати Бандерами стали гаслами всієї української нації
Мовою оригіналу
Берем портрет Степана Бандеры в концлагере. Помещаем под ним любую произвольную цитату Степана Бандеры.
- «Ніщо не зупинить ідеї, час якої настав»
- «І настане час, коли один скаже: «Слава Україні!» – і мільйони відповідатимуть: «Героям Слава!»
- «Россия есть только одна – империалистическая, и так будет до тех пор, пока российский империализм не будет опустошен, разбитый»
- «Теперь российская нация проникнута каленым империализмом, больше, чем когда-нибудь».
Любая из этих цитат абсолютно разумна.
Любая выглядит совершенно органично под портретом человека, который находится в концлагере. Две стали лозунгами нации.
Теперь берем портрет Алексея Навального в концлагере. Помещаем под ним любую произвольную цитату Алексея Навального.
- «Мальчик, водочки принеси»
- «Мы здесь власть»
- «Путин за*сал»
- «Мы пойдем на Кремль, но мы не пойдем на Кремль»
- «Приносите на митинг фонарики»
- «Умное голосование»
- «Депортировать всех грызунов»
- «Построить мигрантам фильтрационные пункты»
- «Крым не бутерброд»
- «Слава России!»
Каждая из них выглядит полным долбо*бизмом и сама-то по себе, а уж под портретом человека в концлагере – в квадрате. Какие результаты мы можем вынести из этого опыта, дети? А результаты предельно простые.
Если любая цитата одного человека выглядит вполне разумно, а любая цитата другого человека выглядит полным долбо*бизм, то тогда… Нет, стоп… Подождите… Что.. Как же так… Это же получается… получается что… Получается ведь…
Господи, это же ведь получается, что наш лидер нес полную ху*ню, с которой мы ходили по бульварчикам, радостно размахивая шариками, и если привести любую цитату из его выступления, то в сегодняшнем дне она выглядит полным и абсолютным издевательством над самим же автором??
А это значит, что раз мы пришли к этому открытию, нам, отягощенным отныне этим осознанием, придется делать некие шаги, чтобы изменить то, что…
АААА БАБЧЕНКО ПАДЛА ИЗДЕВАЕТСЯ НАД НАВАЛЬНЫМ!!!!
Садитесь, дети. Урок окончен. Всем два. Ваш Дед.
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