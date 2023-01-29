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Аркадій Бабченко Журналіст

Про різницю між Бандерою та Навальним

glavcom.ua
Навальний стверджував, що «Крим не бутерброд»

Деякі цитати Бандерами стали гаслами всієї української нації

Мовою оригіналу

Берем портрет Степана Бандеры в концлагере. Помещаем под ним любую произвольную цитату Степана Бандеры.

  • «Ніщо не зупинить ідеї, час якої настав»
  • «І настане час, коли один скаже: «Слава Україні!» – і мільйони відповідатимуть: «Героям Слава!»
  • «Россия есть только одна – империалистическая, и так будет до тех пор, пока российский империализм не будет опустошен, разбитый»
  • «Теперь российская нация проникнута каленым империализмом, больше, чем когда-нибудь».

Любая из этих цитат абсолютно разумна.

Любая выглядит совершенно органично под портретом человека, который находится в концлагере. Две стали лозунгами нации.

Теперь берем портрет Алексея Навального в концлагере. Помещаем под ним любую произвольную цитату Алексея Навального.

  • «Мальчик, водочки принеси»
  • «Мы здесь власть»
  • «Путин за*сал»
  • «Мы пойдем на Кремль, но мы не пойдем на Кремль»
  • «Приносите на митинг фонарики»
  • «Умное голосование»
  • «Депортировать всех грызунов»
  • «Построить мигрантам фильтрационные пункты»
  • «Крым не бутерброд»
  • «Слава России!»

Каждая из них выглядит полным долбо*бизмом и сама-то по себе, а уж под портретом человека в концлагере – в квадрате. Какие результаты мы можем вынести из этого опыта, дети? А результаты предельно простые.

Если любая цитата одного человека выглядит вполне разумно, а любая цитата другого человека выглядит полным долбо*бизм, то тогда… Нет, стоп… Подождите… Что.. Как же так… Это же получается… получается что… Получается ведь…

Господи, это же ведь получается, что наш лидер нес полную ху*ню, с которой мы ходили по бульварчикам, радостно размахивая шариками, и если привести любую цитату из его выступления, то в сегодняшнем дне она выглядит полным и абсолютным издевательством над самим же автором??

А это значит, что раз мы пришли к этому открытию, нам, отягощенным отныне этим осознанием, придется делать некие шаги, чтобы изменить то, что…

АААА БАБЧЕНКО ПАДЛА ИЗДЕВАЕТСЯ НАД НАВАЛЬНЫМ!!!!

Садитесь, дети. Урок окончен. Всем два. Ваш Дед.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Олексій Навальний Степан Бандера росія

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