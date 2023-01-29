Про різницю між Бандерою та Навальним

Деякі цитати Бандерами стали гаслами всієї української нації

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Берем портрет Степана Бандеры в концлагере. Помещаем под ним любую произвольную цитату Степана Бандеры.

«Ніщо не зупинить ідеї, час якої настав»

«І настане час, коли один скаже: «Слава Україні!» – і мільйони відповідатимуть: «Героям Слава!»

«Россия есть только одна – империалистическая, и так будет до тех пор, пока российский империализм не будет опустошен, разбитый»

«Теперь российская нация проникнута каленым империализмом, больше, чем когда-нибудь».

Любая из этих цитат абсолютно разумна.

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Любая выглядит совершенно органично под портретом человека, который находится в концлагере. Две стали лозунгами нации.

Теперь берем портрет Алексея Навального в концлагере. Помещаем под ним любую произвольную цитату Алексея Навального.

«Мальчик, водочки принеси»

«Мы здесь власть»

«Путин за*сал»

«Мы пойдем на Кремль, но мы не пойдем на Кремль»

«Приносите на митинг фонарики»

«Умное голосование»

«Депортировать всех грызунов»

«Построить мигрантам фильтрационные пункты»

«Крым не бутерброд»

«Слава России!»

Каждая из них выглядит полным долбо*бизмом и сама-то по себе, а уж под портретом человека в концлагере – в квадрате. Какие результаты мы можем вынести из этого опыта, дети? А результаты предельно простые.

Если любая цитата одного человека выглядит вполне разумно, а любая цитата другого человека выглядит полным долбо*бизм, то тогда… Нет, стоп… Подождите… Что.. Как же так… Это же получается… получается что… Получается ведь…

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Господи, это же ведь получается, что наш лидер нес полную ху*ню, с которой мы ходили по бульварчикам, радостно размахивая шариками, и если привести любую цитату из его выступления, то в сегодняшнем дне она выглядит полным и абсолютным издевательством над самим же автором??

А это значит, что раз мы пришли к этому открытию, нам, отягощенным отныне этим осознанием, придется делать некие шаги, чтобы изменить то, что…

АААА БАБЧЕНКО ПАДЛА ИЗДЕВАЕТСЯ НАД НАВАЛЬНЫМ!!!!

Садитесь, дети. Урок окончен. Всем два. Ваш Дед.