Кейс «Велюру»: друзі Зеленського отримують все, а вороги – закон

Укргазбанк, яким керував нинішній голова НБУ Шевченко таємно виплачував величезні зарплати, не звертаючи уваги на популістські ініціативи Зеленського

У нас, здається, знову кейс «Велюру». Коли друзі Зеленського отримують все, а вороги – закон. Цього разу йдеться про зарплати на вищому державному рівні.

Нагадаю одну нещодавню історію. У квітні, коли розпочалася «боротьба з пандемією», Зеленський завимагав обмежити зарплатні державним службовцям, і у тому числі членам наглядових рад та менеджменту державних компаній до 10 мінімальних зарплат, себто 47 230 гривень максимум. «Слуги» у Верховній Раді це підтримали. Таке рішення призвело до зростання корупційних ризиків, і все корпоративне управління в Україні лихоманило аж до осені, коли через вимоги МВФ зарплатні було поновлено.

Але Укргазбанк, яким тоді керував нинішній голова НБУ Кирило Шевченко, за моєю інформацією, весь цей час таємно виплачував величезні зарплати, не звертаючи уваги на популістські ініціативи Зеленського. Щоб перевірити цю інформацію, я двічі (ДВІЧІ!) надсилав депутатські звернення та просив відповісти, які зарплатні виплачували в Укргазбанку, без розкриття персональних даних.

Навіть ризикуючи відповідальністю за ненадання інформації народному депутату України, державний банк у доволі хамській манері відмовив мені у відповіді, посилаючись на таємницю персональних даних, яких я і не просив. Приклад хамства - на фото. Тому я водночас направив вже не звернення, а депутатський запит на Укргазбанк та надаю останню можливість відповісти, чи Укргазбанк сумлінно виплачував своїм керівникам ліміт у 47 230 гривень, або зарплата там була дещо більшою, м‘яко кажучи. Нагадаю, за 2019 рік один лише голова Укргазбанку Кирило Шевченко отримав там 14,6 млн гривень зарплатні, а головою НБУ згодився працювати всього за 477 тисяч гривень на місяць, тобто вдвічі менше.

Справа навіть не в високій зарплаті, це нормально в умовах високих корупційних ризиків. Справа у правилах. І повазі до них. Голову Укргазбанку Кирила Шевченка Зеленський всього через кілька місяців зробив головою НБУ. Друзям – велюр, ворогам – закон, так, Володимире Олександровичу?

Джерело: блог Володимира Ар'єва

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