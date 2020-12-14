В Індії співробітники заводу, що збирає iPhone, влаштували погром через зарплату

Інцидент стався на заводі, який виробляє iPhone в Індії

У заворушеннях брало участь близько двох тисяч співробітників фабрики

У Нарасіпурі (Індія) на фабриці з виробництва iPhone близько двох тисяч співробітників влаштували масові заворушення через неповну виплату їм зарплати.

Про це повідомляє Business Insider.

Погроми відбулися на заводі, що належить Wistron Corporation, виробничої компанії з Тайваню, яку Apple використовує в Індії. На відеозаписі видно, як юрби людей б’ють вікна, спалюють перевернуті машини і розпилюють вогнегасники.

Як повідомляє The Times of India, суперечка в Нарасапуре, передмісті Бангалора, почався з того, що нічні робітники залишили фабрику рано вранці в суботу.

Робітники, яким недавно знизили заробітну плату – деяким приблизно на чверть – відразу почали обговорювати це в заводському цеху. Деякі з них отримували лише крихітні частки обіцяної оплати.

Один співробітник фабрики розповів, що йому, як випускнику інженерного факультету, обіцяли зарплату в 21 тис. Рупій ($ 285) на місяць, але замість цього він в перший місяць отримав лише 16 тис. Рупій ($ 217), а потім його зарплату скоротили до 12 тис. рупій ($ 163). Саме цю суму він отримував останні три місяці.

Karnataka: #Violence at iPhone production plant run by Taiwan-based #Wistron Corp at Narasapura (in Kolar district) near #Bengaluru.



Employees allege they have not been paid properly. pic.twitter.com/GKbeFeyRKc — TOI Bengaluru (@TOIBengaluru) December 12, 2020

У інших працівників фабрики без інженерної освіти зарплата була близько 8 тис. Рупій ($ 108). Також були співробітники, які за фактом отримували ще менше.

«Співробітники зажадали виплати протягом декількох місяців і зустрілися з чиновниками відділу кадрів в суботу. Після цього кілька співробітників напали на офіс і пошкодили офісні приміщення та меблі», – повідомив районний чиновник Картік Редді.

Alleging unpaid salaries, workers vandalize iPhone manufacturing unit near Bengaluru pic.twitter.com/pbW6xAwA0I — The Indian Express (@IndianExpress) December 12, 2020

За даними індійського телебачення, в заворушеннях брало участь близько 2000 співробітників. Редді також заявив, що округ планує заарештувати робочих, які потрапили під камеру відеоспостереження.