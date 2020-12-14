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    В Індії співробітники заводу, що збирає iPhone, влаштували погром через зарплату

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    Інцидент стався на заводі, який виробляє iPhone в Індії - В Індії співробітники заводу, що збирає iPhone, влаштували погром через зарплату
    Інцидент стався на заводі, який виробляє iPhone в Індії
    Скріншот відео

    У заворушеннях брало участь близько двох тисяч співробітників фабрики

    У Нарасіпурі (Індія) на фабриці з виробництва iPhone близько двох тисяч співробітників влаштували масові заворушення через неповну виплату їм зарплати. 

    Про це повідомляє Business Insider.

    Погроми відбулися на заводі, що належить Wistron Corporation, виробничої компанії з Тайваню, яку Apple використовує в Індії. На відеозаписі видно, як юрби людей б’ють вікна, спалюють перевернуті машини і розпилюють вогнегасники.

    Як повідомляє The Times of India, суперечка в Нарасапуре, передмісті Бангалора, почався з того, що нічні робітники залишили фабрику рано вранці в суботу.

    Робітники, яким недавно знизили заробітну плату – деяким приблизно на чверть – відразу почали обговорювати це в заводському цеху. Деякі з них отримували лише крихітні частки обіцяної оплати.

    Один співробітник фабрики розповів, що йому, як випускнику інженерного факультету, обіцяли зарплату в 21 тис. Рупій ($ 285) на місяць, але замість цього він в перший місяць отримав лише 16 тис. Рупій ($ 217), а потім його зарплату скоротили до 12 тис. рупій ($ 163). Саме цю суму він отримував останні три місяці.

    У інших працівників фабрики без інженерної освіти зарплата була близько 8 тис. Рупій ($ 108). Також були співробітники, які за фактом отримували ще менше.

    «Співробітники зажадали виплати протягом декількох місяців і зустрілися з чиновниками відділу кадрів в суботу. Після цього кілька співробітників напали на офіс і пошкодили офісні приміщення та меблі», – повідомив районний чиновник Картік Редді.

    За даними індійського телебачення, в заворушеннях брало участь близько 2000 співробітників. Редді також заявив, що округ планує заарештувати робочих, які потрапили під камеру відеоспостереження.

     

    Теги: зарплата Індія Apple
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