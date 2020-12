В Індії співробітники заводу, що збирає iPhone, влаштували погром через зарплату

У Нарасіпурі (Індія) на фабриці з виробництва iPhone близько двох тисяч співробітників влаштували масові заворушення через неповну виплату їм зарплати.

Про це повідомляє Business Insider.

Погроми відбулися на заводі, що належить Wistron Corporation, виробничої компанії з Тайваню, яку Apple використовує в Індії. На відеозаписі видно, як юрби людей б’ють вікна, спалюють перевернуті машини і розпилюють вогнегасники.

Як повідомляє The Times of India, суперечка в Нарасапуре, передмісті Бангалора, почався з того, що нічні робітники залишили фабрику рано вранці в суботу.

Робітники, яким недавно знизили заробітну плату – деяким приблизно на чверть – відразу почали обговорювати це в заводському цеху. Деякі з них отримували лише крихітні частки обіцяної оплати.

Один співробітник фабрики розповів, що йому, як випускнику інженерного факультету, обіцяли зарплату в 21 тис. Рупій ($ 285) на місяць, але замість цього він в перший місяць отримав лише 16 тис. Рупій ($ 217), а потім його зарплату скоротили до 12 тис. рупій ($ 163). Саме цю суму він отримував останні три місяці.

