Новий закон про СБУ дасть змогу спецслужбі перейти на якісно новий рівень у роботі, ‒ Баканов



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Іван Баканов заявив про поступове скорочення чисельності СБУ: з 27 тис. до 15 тис.

Документ містить системні нововведення, які дають змогу українській спецслужбі перейти на якісно інший формат у своєї діяльності

Голова Служби безпеки України Іван Баканов сподівається, що Верховна Рада вже найближчим часом розгляне проєкт закону «Про Службу безпеки України», поданий президентом 10 березня. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Документ містить системні нововведення, які дадуть змогу українській спецслужбі перейти на якісно інший формат у своєї діяльності.

«Глава держави визначив цей законопроєкт, як невідкладний. І я маю надію, що Верховна Рада розгляне його досить швидко. Адже в нинішніх умовах, коли Україна протистоїть багатьом загрозам, як зовнішнім, так і внутрішнім, реформа СБУ з кожним днем набуває нової актуальності. Це не просто законодавче питання, а можливості для більш ефективної роботи Служби і, як наслідок, покращення безпеки всієї держави», ‒ заявив Іван Баканов.

Голова СБУ додав, що вважає законопроєкт збалансованим, адже той враховує найкращі світові тенденції побудови ефективних спецслужб та власний досвід СБУ із протидії гібридним загрозам.

Сам законопроєкт № 3196 був зареєстрований 10 березня. Ініціатором подання виступив президент України Володимир Зеленський.

Проєкт закону було підготовлено на базі документа, який розробили фахівці СБУ і подали до Офісу президента у жовтні 2019 року, де він доопрацьовувався у форматі засідань робочої групи. У його фінальній редакції також враховані ключові пропозиції міжнародних партнерів. Серед основних новацій законопроєкту: розмежовує компетенції СБУ з іншими структурами сектору безпеки, визначає нові пріоритети в її роботі.

Також СБУ відмовиться від невластивих їй функцій. Відбудеться демілітаризація служби з впровадженням її гнучкої структури.

Служба зосередить свою увагу на контррозвідувальній протидії загрозам державній безпеці, кібербезпеці, боротьбі з тероризмом, захисті державної таємниці тощо.

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Інфографіка: пресцентр СБУ

Також передбачається істотне посилення інформаційно-аналітичної складової у діяльності СБУ, перехід від реактивного підходу в роботі до проактивного та ризик-орієнтованого.

СБУ не займатиметься боротьбою з економічною злочинністю, проте зосередить увагу на захисті об’єктів критичної інфраструктури. Відбудеться поступове скорочення чисельності СБУ: з 27 тис. до 15 тис. осіб. При цьому покращиться рівень соціального забезпечення співробітників, їх грошове забезпечення, яке наразі є найнижчим серед силових структур, та буде підвищене після реформи до рівня НАБУ, ДБР та інших новостворених антикорупційних органів.

Планується посилення парламентського та громадського контролю над діяльністю Служби безпеки України.

Окрема увага буде зосереджена на мінімізації ризиків політичного втручання у діяльність СБУ.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський у вівторок, 10 березня, вніс у Верховну Раду законопроєкт №3196 «Про внесення змін до закону України «Про Службу безпеки України». Зеленський подав цейт законопроєкт як невідкладний.