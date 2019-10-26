Зеленський взявся паплюжити звання головнокомандувача

Президент в стилі пацанчика з райончика нахамив бійцю на передовій

Жарти геть

Планочка щодня нижче і нижче, помічаєте? Тренують больовий поріг суспільства. Телевізійне оскотинювання «Сватами», «Екстрасенсами», ледь не цілодобовим «95 кварталом» та іншим мотлохом переходить на рівень державних структур, які не десакралізують, а обнуляють у турборежимі.

Прямо в залі Верховної Ради жруть, курять, ремигають вчорашнім бодуном. Ківа ще, не проти ночі таке нагадати. Ледь не голосують за закон, який міг, серед іншого, скасувати Акт проголошення Незалежності Верзовною Радою УРСР. А це принизливе шоу з апаратами, схожими на поліграф, що не мають нічого спільного з поліграфом?

З уряду зробили шапіто на самокаті, яке не має серйозних результатів, крім управлінського хаосу і феєричних дурниць - як, наприклад, від міністра закордонних справ про третину пенсій на оборону, а кодло на митниці тупо рже з усіх потуг щось там зробити, бо друзі президента вже сидять на звичних їм з часів Кучми-Януковича потоках. Президент підставляє всю країну на дипломатичній арені, прямо здає українські інтереси під час перших же візитів в Париж і Берлін - липневий лист Богдана Кучмі про формулу Штайнмаєра тільки лінивий не читав. Там же під обіцянки сприяння миру зливає і ситуацію в ПАРЄ - нарешті я точно знаю як воно було. Історію з Трампом намалювали всі світові карикатуристи. А дві поспіль образи Нідерландів обернулися проти України в питанні розслідування МН17. Тепер Зеленський взявся паплюжити звання головнокомандувача. В стилі пацанчика з райончика нахамив бійцю на передовій, а пікантності ситуації надає факт, що боєць в соцмережах висловлювався на користь Зеленського перед виборами. Тому, коли я читаю чи чую, що він у своїх намірах щирий, то у мене логічно виникає два варіанти. Перший - якщо щирий, то щирий невіглас, нездара. Такий може завдати шкоди більше за ворога. Другий варіант - він дуже вміло переконує в своїй щирості. Янукович, за численними свідченнями його співрозмовників, теж вмів бути очаровашкою. Тоді, це надзвичайно небезпечна людина, кінцеві наміри якої нічого доброго точно не принесуть. Звідси, узагальнення: Перше - або ми присутні при написанні нової історії Глупова щирими керівниками, які за кілька місяців наробили глупств на дві каденції. Друге - це свідомий і методичний процес знецінення України. Обидва невтішні. Але зниження планки разом з оскотиненням, радше лягає в узагальнення номер 2. І тоді це стає питанням виживання держави.

Джерело: блог Володимира Ар'єва

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»