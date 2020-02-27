Влада в пошуку інвестицій. Нова спроба

Богдан Бондаренко Експерт з конституційного права

Богдан Бондаренко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Україні потрібне залучення інвестицій, а не лише розмови про це

Автору цих рядків ще з осені було цікаво яким чином новий уряд, та політичне керівництво, якщо ширше, збираються виконувати неймовірно голосні та амбітні цілі в аспекті економічного розвитку. Щодо темпів економічного розвитку, підвищення ВВП, риторика уряду наче трохи спростилася, проте щодо збільшення кількості прямих іноземних інвестицій, заяви продовжують йти повз реальний поточний стан справ.

Левовою часткою валютних надходжень до країни продовжують залишатися валютні перекази зовнішніх трудових мігрантів та докапіталізація банків з іноземним капіталом. Прямі інвестиції, особливо в основні фонди,(як для розмірів та завдань економіки країни) практично відсутні.

З озвучених раніше ідей з широкого залучення коштів іноземних інвесторів, основними видаються три – ринок земель сільськогосподарського призначення з потенційним правом власності для іноземців, легалізація грального бізнесу та приватизація.

Якщо першу ідею коаліційний уряд та сама коаліція вже провалили, то варто відмітити, що саме ці суб’єкти можуть провалити і другу. Поза всіма іншими проблема законопроектів 2712 та альтернативним до них, є ризик створення надмірного податкового та квазіподаткового навантаження, наслідком чого стане відсутність інвестиційної привабливості для цього сектору економіки і, як наслідок, зведення всіх зусиль нанівець.

Основна проблема полягає в тому, що серед пропозицій народних обранців найпоширенішою є ідея щодо подвійного оподаткування: податок на прибуток 18% і фіксований податок з валового доходу (GGR). Його розмір коливається в залежності від законопроекту та виду діяльності (букмекерська, казино, лотереї). Плюс великий ліцензійного збір.

З таким рівнем податкового навантаження ідея залучення інвестицій до грального бізнесу навряд «взлетить».Та і загалом подвійне оподаткування, м’яко кажучи, така собі ідея.

Не претендуючи на експертність у сфері грального бізнесу, виключно на здоровий глузд та розуміння того, що інвестиції нам всім таки треба, наголошу, що лише проект Закону №2713-3 пропонує скасувати податок на валовий дохід організатора азартних ігор і фактично обкладати їх діяльність лише податком на прибуток. При цьому, з позитиву, всі автори альтернативних законопроектів відмовилися від податку на виграш, що прибрало проблему потрійного оподаткування.

Цей ринок має велику кількість корупційних ризиків, його функціонування 10 років було на паузі, і система онлайн-моніторингу поки не на горизонті. Тому мета – залучення інвестицій і відсутність надмірної регуляції ринку з одного боку, та наповнення бюджету за рахунок великого розміру вартості ліцензії – з іншого (від 850 000 доларів для гральних залів до 22 млн.долл. для казино та букмекерів). Адже нам справді потрібне залучення інвестицій, а не просто розмови про це.

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