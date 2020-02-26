Товарообіг між Україною та Польщею. Дипломат озвучив цифру за 2019 рік



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Надзвичайний та Повноважний посол Республіки Польща в Україні Бартош Ціхоцькі Фото: Главком

Бартош Ціхоцькі: у 2020 році очікуємо ще більших показників

Щороку між Україною та Польщею збільшується товарообіг та обсяг інвестицій. Усієї статистики за 12 місяців минулого року ще немає, але можна говорити про $7 млрд. Цього року очікують ще більших показників.

Про це в інтерв’ю «Главкому» сказав Надзвичайний та Повноважний посол Республіки Польща в Україні Бартош Ціхоцькі.

«Ми великі сусідні країни і наш товарообіг може бути на рівні і 60 млрд, і 70 млрд доларів – це цілком реальні перспективи. Щодо інвестицій, то вони нині сягають кількох сотень мільйонів доларів, а ми вважаємо – у нас повинно бути щонайменше кілька мільярдів доларів польських інвестицій в Україну та стільки ж українських у Польщу», – вважає посол.

Дипломат Ціхоцькі зазначив, що відкривається багато українських компаній у Польщі, зокрема в ІТ-сфері. «Хотілося б, щоб їх було більше. Саме в цьому я вбачаю своє завдання як посла. Польський бізнес представлений в Україні у всіх галузях. Трохи більше 40% займають банківська та страхова діяльність, понад 30% – переробка аграрної сировини, представлена легка промисловість – у кожному магазині є польські бренди. Цікавим є сегмент будівництва. Наприклад, на Виноградарі у Києві, у так званому варшавському мікрорайоні, польська компанія разом із литовцями будує торговельний центр. Можливо, це не щось глобальне, та польські компанії працюють в реальному секторі економіки України і створюють робочі місця», – сказав Бартош Ціхоцькі.

Нагадаємо, українці торік витратили у Польщі вдвічі більше грошей, але перекази до України не зросли.