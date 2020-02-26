  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Товарообіг між Україною та Польщею. Дипломат озвучив цифру за 2019 рік

    • Розсилка
    <p>Надзвичайний та Повноважний посол Республіки Польща в Україні Бартош Ціхоцькі&nbsp;</p> <p>Фото: Главком</p> - Товарообіг між Україною та Польщею. Дипломат озвучив цифру за 2019 рік

    Надзвичайний та Повноважний посол Республіки Польща в Україні Бартош Ціхоцькі 

    Фото: Главком

    Бартош Ціхоцькі: у 2020 році очікуємо ще більших показників

    Щороку між Україною та Польщею збільшується товарообіг та обсяг інвестицій. Усієї статистики за 12 місяців минулого року ще немає, але можна говорити про $7 млрд. Цього року очікують ще більших показників.

    Про це в інтерв’ю «Главкому» сказав Надзвичайний та Повноважний посол Республіки Польща в Україні Бартош Ціхоцькі.

    «Ми великі сусідні країни і наш товарообіг може бути на рівні і 60 млрд, і 70 млрд доларів – це цілком реальні перспективи. Щодо інвестицій, то вони нині сягають кількох сотень мільйонів доларів, а ми вважаємо – у нас повинно бути щонайменше кілька мільярдів доларів польських інвестицій в Україну та стільки ж українських у Польщу», – вважає посол.

    Дипломат Ціхоцькі зазначив, що відкривається багато українських компаній у Польщі, зокрема в ІТ-сфері. «Хотілося б, щоб їх було більше. Саме в цьому я вбачаю своє завдання як посла. Польський бізнес представлений в Україні у всіх галузях. Трохи більше 40% займають банківська та страхова діяльність, понад 30% – переробка аграрної сировини, представлена легка промисловість – у кожному магазині є польські бренди. Цікавим є сегмент будівництва. Наприклад, на Виноградарі у Києві, у так званому варшавському мікрорайоні, польська компанія разом із литовцями будує торговельний центр. Можливо, це не щось глобальне, та польські компанії працюють в реальному секторі економіки України і створюють робочі місця», – сказав Бартош Ціхоцькі.

    Нагадаємо, українці торік витратили у Польщі вдвічі більше грошей, але перекази до України не зросли.

    Польща інвестиції Україна Бартош Ціхоцькі
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ