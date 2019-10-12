Зеленський здобув тотальну перемогу на пресконференції в умовах постправди

Богдан Бондаренко Експерт з конституційного права

Богдан Бондаренко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Зеленський

Сутність змістів залишається там де і була – ніде

Позавчора відбулася прес-конференція Президента України. Раніше така подія привертала до себе увагу багатьох телеканалів і громадян на 2-3 години і була центром всіх політичних дискусій протягом 1-2 днів.

Вчорашнє дійство забрало увагу усіх на стільки часу, скільки кожен був фізично здатен витримати і це безумовна перемога команди Зеленського. Не будемо вдаватися в подробиці як і чому це стало можливим, зауважимо лише декілька моментів:

команда Зеленського розуміє медіа-спільноту набагато краще ніж вони самі себе;

продовжується пряме спілкування з виборцем (іноді до цього залучають журналістів);

підготовка до цього марафону цілеспрямовано тривала з наступного дня після підписання Кучмою листа до ОБСЄ (формула Штанмаєра).

Останнє видно з комунікації Зеленського, яка проводилася через його прихильників, що розповсюджували тезу про «помилку» в комунікації Президента з суспільством після підписання формули Штанмаєра. А тепер цю «помилку» героїчно виправили.

При цьому такий формат комунікації (мінімум інформації від Президента, додумуйте самі – іншими словами «собака лает-караван идет») присутні в усіх інших питаннях. Згадати принаймні важливі податкові ініціативи команди Президента, наприклад проект 1210, який критично збільшує податкове навантаження на гірничу галузь та наслідком якого можуть бути закриття таких підприємств. Це, за своєю суттю, частина податкової реформи, яка має бути проведена, за словами Прем’р-міністра не раніше 2020 року, але намагається пробитися через Парламент без належних пояснень і якомога тихіше. Так само як ФОПи, електроенергія тощо. Іншими словами, «собака лает-караван идет».

Але прихильники Президента продовжують говорити про помилку в комунікації. І тепер, вона виправлена Та залишається питання де форма, а де зміст. По формі вони розклали все ідеальним чином, і жодних нарікань стосовно закритості Президента бути не може. Тим паче, проведена прес-конференція абсолютно в новому стилі, кожен мав можливість задати питання і мови про фільтрування «незручних» ЗМІ практично немає.

А щодо змістів… Тут команда Володимира Олександровича так само чудово відчуває ситуацію. Змісти в нашому суспільстві перестали відігравати ту роль, яку ще уявляють для себе різноманітні політичні коментатори, аналітики, журналісти чи колишні депутати. Зеленський, сказавши мінімум за 14 годин, при цьому виглядав для українців щирим і зрозумілим, і це працює.

Тому тотальна перемога Президента на пресконференції в умовах пост-правди. А сутність змістів залишається там де і була – ніде.

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