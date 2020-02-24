За місяць поліція Київщини закрила 14 гральних закладів (фото)



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Вилучено гральне обладнання Фото: Нацполіція

Заповзятливі «бізнесмени» відновлюють діяльність своїх гральних закладів

Упродовж лютого поліцейським Київської області вдалося ліквідувати 14 ігрових закладів та вилучено 132 одиниці грального обладнання.

Це сталося, завдячуючи небайдужим громадянам, повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Так, днями на спецлінію 102 надійшло чергове повідомлення від жителя села Саливонки про те, що у їхньому населеному пункті незаконно працюють ігрові автомати.

Поліція прибула за вказаною адресою, щоб перевірити отриману інформацію. У приміщенні, до якого можна було потрапити тільки через «чорний вхід», слідчо-оперативна група Васильківського відділу поліції провела невідкладний обшук, під час якого виявила та вилучила монітори, системні блоки, різне комп’ютерне обладнання.

Крім того, від жителя села Фурси на Білоцерківщині надійшло повідомлення про конспіративний гральний зал. Поліцейські прибули за адресою, однак на той час інформація не знайшла свого підтвердження. Біля закритого приміщення залишився чергувати наряд групи реагування патрульної поліції, щоб в разі відновлення функціонування припинити його діяльність.

Поліцейські Київщини звертаються з проханням до громадян повідомляти на 102 про підпільні гральні заклади. Анонімність гарантується.