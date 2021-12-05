Росія готує напад на Україну. Час озброюватися

Як підготувати мирне населення до воєнних дій

Мовою оригіналу

Немецкое издание BILD опубликовало карту возможного нападения России на Украину. Эта информация была добыта западными спецслужбами. По данным источников издания, РФ готовится захватить 2/3 территории страны. У меня есть один единственный вопрос – эта информация была намеренно слита Кремлем в рамках информационной войны и для усиления давления на Украину и коллективный Запад или это действительно утечка информации? И у меня нет однозначного ответа. Потому что каждая из версий имеет право на жизнь.

Я не являюсь профильным военным экспертом, но есть общие правила для таких ситуаций и если бы я был на месте руководства Украины, то я бы инициировал некоторые процессы. Кроме ротаций войск, минирования направлений, прописывания разных сценариев и усиления дипломатической активности, я бы серьезно озаботился подготовкой мирного населения к военным действиям.

Карта можливого нападу Росії на Україну

Во-первых, необходимо провести мобилизацию. Это первостепенная необходимость.

Во-вторых, провести проверку всех бомбоубежищ и учения на случай воздушных атак. Необходимо так же провести подготовку мирного населения к возможному новому этапу вторжения РФ в Украину.

В третьих, как можно скорее сформировать и обеспечить всем необходимым отряды территориальной обороны, которые смогут заняться партизанской и диверсионной борьбой с оккупантами.

В четвертых, подготовить группы ССО для ведения диверсионной войны на территории страны-оккупанта.

В пятых, я начал бы информационную подготовку населения. Потому что замалчивание ситуации со стороны власти и непонимание возможного развития ситуации населением будет иметь негативный эффект и может в итоге привести к росту панических настроений.

Эти действия помогут не только подготовить гражданское общество к войне, но и сконсолидировать нацию. А это сейчас очень важно. Большинство должны быть готово к тому, что РФ может начать войну с нами в любой момент – сегодня, через неделю, через месяц, через полгода или год. Мы должны привыкнуть к тому, что война может начаться в любой момент. Мы можем ходить на работу, в магазин, на дни рождения или в кафе, в парки или в кино, но мы должны быть готовы к тому что в любой момент нам придется брать оружие в руки и защищать свою страну, свою землю, свой дом, свою семью и наше право жить в Независимой Украине. Сроднитесь с этими мыслями. А власти лучше не тратить время на пустые надежды, а начать готовить государство к обороне и выживанию. Хотелось бы, чтоб этот слитый план был не чем иным, как частью кремлевской информационной атаки, но надо быть готовыми и к худшему развитию ситуации. Как известно – предупрежден, значит вооружен. Пора вооружаться.

Читайте також:

Джерело: блог Борислава Берези

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.