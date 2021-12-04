Світова преса попереджає про вторгнення в Україну. Чи треба панікувати?

Вірте в Збройні Сили. Зараз все залежить від них

У низці світових медій зв'явилися ті чи інші плани нападу РФ на Україну. З посиланням на власні джерела.

Втім, якщо проаналізувати ці плани, стає помітно хоча б те, що вони відрізняються. А ще те, що в них нічого принципово нового – від 2014-го вони відрізняються хіба обговоренням можливості атаки з білоруського напрямку.

Себто, якісь «внутрішні джерела» предоставили купі медій, причому класу від серйозних до таблоїдів, різні плани нападу.

Чому я стверджую, що це не вартує обговорення?

Ви не знаєте, чи є це реальність чи планова дезінформація. Ви не знаєте, чи є це «власне джерело» розвідкою, а якщо є, то якої країни. А може кротом? А може просто за гроші поставили - сюрприз, так теж буває і в західних медіа, я гарантую вам.

– Але ж от цей план виглядає доволі реалістично! – каже мені один дописувач.

Свята правда. І той виглядає реалістично. І отой теж. І план не атакувати, а шантажувати, виглядає досить реалістично. І план пробити суходольний коридор на Крим. І план удару через Харків та Азов, щоб оточити групу Об'єднаних сил. І план анексії Буджака. І план повітряного десанту в... да де завгодно. І ще багато чого.

Тож який сенс обговорювати взаємовиключні та рівнозначно можливі варіанти?

«Краще перебдіть, ніж недобдіть».

Ні, не краще.

Якщо ви не є військовозобов'язаним, якщо ви по життю чистий мирняк, вам треба мати план на випадок повномасштабної війни, це правда. Тільки вам його треба мати з 2014-го року. Якщо ви його за сім років не розробили, то зараз може й не допомогти, бо ви не дуже розумний і навряд чи зможете тим планом скористатися з таким-то рівнем смекалки. Вибачте.

А більше вам нічого не треба. Особливо вам не треба бігати по соціальних мережах з криками «алярм», бо зробите ви не краще, а набагато гірше.

Істинно кажу, не так я боюсь російського нападу, як повторення 2014-го року, коли по соцмережах бігали істеричні матрони, рвучи сиве волосся на усіх частинях тіла та перемикаючись зі «свічечка, хлопчики» на «влада зливає патріотів в казанах» з частотою у півгодини. Попутно засвічуючи позиції, доводячи солдатських матерів до серцевих нападів та ховаючи справжні дані у потоку безперервного трешу.

Сутність російських планів – створити хаос, спровокувати істерію, змусити вас перебдіти так, щоб від вашого бдєжу очі різало. І щоб ви під кожним кущем діверсанта бачили, поки діверсант насправді спокійно йде по вулиці.

Вірте в Збройні Сили. Зараз все залежить від них. Хочете допомогти – плітіть сітки, жертвуйте гроші, поможіть волонтерам. А бігати з «от ще звідки вони можуть напасти» не варто. Вони можуть звідусіль, і ви не допомагаєте.

Джерело: блог Віктора Трегубова

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