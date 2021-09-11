Росія оточує Україну. Путін послідовно проковтує Білорусь
Російські війська та зброя залишаться в Білорусі під соусом союзної держави...
Зустріч Путіна та Лукашенка начебто схожа на попередні. Ну звісно плюс участь Лукашенка у виборчій кампанії Єдиної Росії напередодні виборів до Держдуми. Справи явно дещо кепські, якщо для цього потрібен Лукашенко.
В будь-якому випадку результат в Росії врешті-решт намалюють та забезпечать. Дуже тривожно для нас, що Путін досить послідовно готується проковтнути Білорусь. Лукашенко може «гратися», щось для себе «виторговувати», але на стратегію Путіна це вже не вплине.
І дискусія щодо «спільного оборонного простору» і «дорожніх карт інтеграції» означає, що для Білорусі починається період обмеженого суверенітету.
Навчання «Захід-2021» означають бажання Росії взяти нас в оточення з трьох сторін, створюючи тиск з півдня: окупованого Криму, сходу – з території РФ і тепер з півночі – з Білорусі. Там російські війська та зброя залишатиметься під соусом союзної держави. Це буде розпорошувати наші ресурси, тому потрібно знайти нову відповідь на цю загрозу – спільну з НАТО. Завдання на вчора.
Джерело: блог Павла Клімкіна