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    Думки вголос

    Росія оточує Україну. Путін послідовно проковтує Білорусь

    Дуже тривожний сигал для України... - Росія оточує Україну. Путін послідовно проковтує Білорусь
    Дуже тривожний сигал для України...

    Російські війська та зброя залишаться в Білорусі під соусом союзної держави...

    Зустріч Путіна та Лукашенка начебто схожа на попередні. Ну звісно плюс участь Лукашенка у виборчій кампанії Єдиної Росії напередодні виборів до Держдуми. Справи явно дещо кепські, якщо для цього потрібен Лукашенко.

    В будь-якому випадку результат в Росії врешті-решт намалюють та забезпечать. Дуже тривожно для нас, що Путін досить послідовно готується проковтнути Білорусь. Лукашенко може «гратися», щось для себе «виторговувати», але на стратегію Путіна це вже не вплине.

    І дискусія щодо «спільного оборонного простору» і «дорожніх карт інтеграції» означає, що для Білорусі починається період обмеженого суверенітету.

    Навчання «Захід-2021» означають бажання Росії взяти нас в оточення з трьох сторін, створюючи тиск з півдня: окупованого Криму, сходу – з території РФ і тепер з півночі – з Білорусі. Там російські війська та зброя залишатиметься під соусом союзної держави. Це буде розпорошувати наші ресурси, тому потрібно знайти нову відповідь на цю загрозу – спільну з НАТО. Завдання на вчора.

    Рефат Чубаров:

    Джерело: блог Павла Клімкіна

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Білорусь Росія війна Путін окупація
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    Росія оточує Україну. Путін послідовно проковтує Білорусь