Зеленський так і не виконав свою обіцянку щодо декомерціалізації СБУ

Борислав Береза Народний депутат 8 скликання

Борислав Береза

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Яку загрозу для України несе національний центр Довженка, де зберігається український кіноархів?

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Когда вы слышите аббревиатуру СБУ, то что рисует ваше воображение? Наверное пресечение работы шпионских сетей в Украине, задержание негодяев, которые хотят продать секреты нашей Родины врагам и контрразведовательные действия, которые обеспечивают БЕЗОПАСНОСТЬ Украины. А еще отлов или уничтожение террористов, аналитическая работа и затем раскрытие заговоров против государства. И конечно же обеспечение недопущения работы пропагандистов РФ на территории Украины. Так представляют СБУ романтики и так все должно быть в реальности. До тех пор пока не звучит «СБУ отдел К». Потому что тут все представления о СБУ рушатся, как карточный домик. Отдел К называют - «комерсами». Это они известны коррупцией, крышиванием и контрабандой. Так что буква К абсолютно логично присутствует в названии. Это те отважные парни, которые передвигаются на люксовых автомобилях, живут в элитных домах в Конча-Заспе и не могут объяснить свои доходы. Но это им и не надо делать, ведь их декларации просто засекретили. Красиво, да?

Кашники появились не сегодня, а их действия - это давление на бизнес с целью получения нужного им результата. А уж результат может быть разным. Деньги, земля, доля в бизнесе или отказ от любого финансирования оппозиции. Да, в полномочиях СБУ записано, что они могут выполнять поручения Верховной Рады Украины или президента Украины, а по факту власти. И если учесть, что глава СБУ всегда ориентирован на президента, то мы понимаем, что это его ручная спецслужба.

Украинский бизнес и наши зарубежные партнеры устали от этих вымогателей с удостоверениями СБУ и давно требовали расформировать отдел К. К сожалению все президенты Украины оберегали этот отдел, как свой козырь. Но 20 июня 2019 года на встрече с украинским бизнесом Зеленский пообещал расформировать пресловутых кашников. «Начнем с декоммерциализации СБУ. Сейчас этим занимается Иван Баканов, а как только будет сформирована новая Рада, я думаю, что в ближайшее время, мы предложим безотлагательно лишить СБУ не свойственных ей функций. СБУ должна бороться со шпионами и диверсантами, а не заниматься бизнесом», - отметил тогда Зеленский. И традиционно соврал. Ведь новая ВР уже давно работает, а «отдел К» по-прежнему занимается своими делишками.

Поэтому, когда я вчера прочитал, что в Национальном центре Александра Довженко в Киеве проходил обыск и сотрудники СБУ изымают документы, то сразу понял, кто туда пожаловал. Это тот самый «отдел К». Чуть позже стало известно, что эти действия были в рамках дела по акту ревизии Государственной аудиторской службы Украины. Понимаете? СБУ занимается актами ревизии. Я бы понял, если бы налоговая или ДБР, но СБУ? Какая там национальная безопасность? Где там контрразведовательные действия? Какую угрозу Украине несет национальный центр Довженко, где хранится украинский киноархив? Оценили этот идиотизм? Тогда оцените и риски. Здание центра находится в хорошем месте возле метро и если его снести, то можно построить очередной торговый центр или жилой комплекс. А если учесть, что что с начала года НЦ Довженко не получает госфинансирование и из-за этого центр не может выплачивать заработную плату сотрудникам, а его имущество могут арестовать, то возникает ощущение, что это просто попытка довести до банкротства Национальный центр Довженко и захватить эту площадку.

Вся эта история дурно пахнет, но звонить по поводу чертей, которые вломились вчера в Национальный центр Александра Довженко я не буду. Некому. Ведь у этих чертей есть начальник. Глава СБУ лейтенант Баканов. Это друг детства и партнер по «Квартал-95» президента Зеленского. Того самого президента, который в июне 2019-го года обещал декоммерциализировать СБУ и не сделал этого. Поэтому запоминайте все это и делайте выводы.

Джерело: блог Борислава Берези

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