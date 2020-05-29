Президент призначив трьох голів РДА на Вінниччині



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Зеленський підписав розпорядження про призначення трьох голів районних державних адміністрацій у Вінницькій області

28 травня президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження про призначення трьох голів районних державних адміністрацій у Вінницькій області. Двоє з них до цього обіймали посади перших заступників, а третій працював за Порошенка.

Про це йдеться на офіційному сайті глави держави.

Боровський Олег Володимирович став головою Тульчинської районної державної адміністрації.

Науменко Таїсію Іванівну призначили головою Тростянецької районної державної адміністрації.

Чугункін Олег Павлович перепризначили очільником Оратівської районної державної адміністрації. Цю посаду він обіймав ще за каденції Петра Порошенка з березня 2018 року. Одним розпорядженням його звільнили з формулюванням «у зв'язку із закінченням строку повноважень Президента України», а іншим відразу призначили знову.

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