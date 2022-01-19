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    Росія не зробила кроків до деескалації – Пентагон

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    Немає ознак, що росіяни хочуть сприяти вирішенню ситуації - Росія не зробила кроків до деескалації – Пентагон
    Немає ознак, що росіяни хочуть сприяти вирішенню ситуації
    фото з відкритих джерел

    Ситуація з РФ турбує США

    Російська Федерація так і не зробила кроків для деескалації ситуації на українському кордоні. Таку заяву зробив прессекретар Міноборони США Джона Кібрі в Пентагоні на брифінгу.

    За його словами, Росія не намагається знизити градус напруженості на українському кордоні, а присутність російських військ дає російському керівництву безліч можливостей. Ця ситуація турбує США.

    «Ми продовжуємо бачити численну присутність російських військ у західній частині їхньої країни навколо східного, північно-східного кордону України. Це продовжує турбувати нас, оскільки немає ознак, що росіяни хочуть сприяти деескалації ситуації», – підкреслив Кірбі.

    Нагадаємо, США не спостерігають скорочення російських військ вздовж кордонів України. Присутність РФ біля України все ще залишається значною.

    Також США не розглядають питання скорочення чисельності військ у Європі.

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    Теги: Росія США Міноборони прессекретар
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    Росія не зробила кроків до деескалації – Пентагон