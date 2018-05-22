Справа Вишинського: не слід плутати підривну діяльність з наступом на свободу слова

Кирило Вишинський

Кирило Вишинський – навіть не керівник «РИА Новости Украина»

Уважно стежу з справою Вишинського. Гидко чути від деяких колег, що переслідування цієї кремлівської паскуди - наступ на вільну журналістику. Чому я так НЕ вважаю.

По-перше. «РИА Новости Украина» взагалі не є засобом масової інформації. «РИА Новости Украина» - нелегальна структура під відомим брендом. Вона не значиться у Державному реєстрі ЗМІ та інформаційних агентств. Не зареєстрована і як представництво іноземного видання. Більше того - материнська структура в Москві припинила використовувати назву «РИА Новости» у 2013му й на даний час має назву «МИА «Россия сегодня». Відповідно до указу Президента України, перебуває під санкціями. Діяльність її в Україні заборонена. То які питання?

Далі. Згідно даних з відкритих джерел, Кирило Вишинський – навіть не керівник «РИА Новости Украина». Він засновник та керівник трьох фірм - «Інтерселект», «Новостком» і «Консалт-медіа». ТОВ «Інтерселект» згідно зі статутом здійснювало навколомедійну діяльність, не пов’язану з журналістикою. До того ж, усі три фірми мають ознаки фіктивності: фальшиві юридичні адреси та тіньове фінансування з-за кордону. За інформацією моїх джерел, на рахунки фіктивних підприємств Вишинського гроші надходили через сербську фірму «SPN MEDIA SOLUTIONS DOO BEOGRAD», яка отримувала їх з Російської Федерації. Підприємство зареєстровано за адресою: м.Белград, Теразіє 5, поверх II, кв. 5Б. Директор Снєгова Тетяна Володимирівна. Рахунки відкриті у «ВТБ Дойчленд». При цьому сама ця сербська фірма також має явні ознаки фіктивності.

І головне – низка публікацій, підготовлених та поширених на сайті «РИА Новости Украина», за безпосередньої участі є Вишинського, спрямовані на виправдання агресії Росії проти України, обґрунтовують належність Криму до РФ, провокують та розпалюють міжнаціональну ворожнечу в Україні. Експертизою доведено, що у матеріалах містяться ознаки злочину за ст.ст. 110 («Посягання на територіальну цілісність і недоторканість України») та 161 («Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної незалежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками») КК України. А з огляду на доведений факт фінансування з федерального бюджету РФ, є підстави стверджувати про його активну участь в інформаційній війні країни-агресора проти України. До того ж, Служба безпеки України повідомила, що має також й інші докази безпосередньої участі Вишинського у сприянні російським структурам у інформаційній агресії проти України. Чи не є її наслідком тимчасова втрата Криму? Я вже мовчу по орден за анексію. Тому давайте не плутати підривну діяльність з наступом на свободу слова? Це як кажуть в Одесі - дві великі різниці.

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Джерело: блог Романа Бочкали

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