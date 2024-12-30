Пакистан був другим домом для талібів

В Афгані знов стрільба та жертви. Озброєний конфлікт між Афганістаном та іншою державою – вперше з часів як таліби взяли владу. І хто б міг подумати – з найближчим сусідом. Пакистаном. Якраз у тих районах, де я був у відрядженні перед початком великої війни в Україні. Так от. Власне, що там сталося. Чому афганські таліби почали військову операцію на кордоні з Пакистаном.

Пакистанські повітряні сили нанесли удари по базам угрупування «Техрик Талибан Пакистан» у афганській провінції Пактіка. Загинуло приблизно 50 чоловік. У відповідь афганські таліби атакували пакистанські прикордонні пункти та навіть взяли під контроль кілька КПП.

Бачите як. А відносно недавно Пакистан був другим домом для талібів. Саме там вони рятувались поки Афган був під контролем міжнародної коаліції. Саме у Пакистані знайшов собі притулок Усама Бен Ладен. Поки американці не вирішили його ліквідувати напередодні президентських виборів у США. Але то вже інша історія...

Повертаємось до сьогодення. Після приходу талібів до влади, відносини між Афганістаном та Пакистаном різко зіпсувалися. Офіційний Ісламабад почав вимагати від Кабулу видати лідерів ТТП. Але те, що вони знаходяться на території, яка підконтрольна талібам – не підтверджено. Пакистан почав тиснути економічно. Перекрив спільний кордон у розпал економічного сезону. Коли у Афган везуть продукти харчування з пакистанського боку. А після цього депортував понад 700 тисяч афганців з Пакистану. Ще й використовуючи біженців як інструмент тиску.

Отак. А були найближчі друзі-сусіди. Це вчергове демонструє – у міжнародній політиці друзів не буває. Є союзи, коаліції, спільні вороги, інтереси...