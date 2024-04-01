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Роман Бочкала Журналіст

УСПП надав уряду пропозиції щодо відновлення військового виробництва

glavcom.ua
УСПП надав Уряду пропозиції щодо масштабування військового виробництва
фото: stopcor.org

УСПП пропонує створення Всеукраїнської економічної платформи «Зроблено в Україні»

Економіка України наразі потребує термінових рішень щодо запуску критично важливих для військової промисловості галузей. Багато що вже робиться. Але разом з тим багато чого досі не зроблено. Як змінити ситуацію на краще?

Є багато цікавих стартапів. Багато хлопців та дівчат з мегацікавими розробками. Але без досвіду і розуміння – як масштабуватися? Як побудувати виробничий процес, залучити інвестиції? Одна справа – навчитися робити щось круте і важливе. І зовсім інша – навчитися робити це дуже багато та в обумовлені терміни.

Без конкретики в ефір, але ж це і для ворога не секрет, що певні компоненти військового виробництва досі в Україні відсутні. Ми вимушені постійно чекати від міжнародних партнерів на ті чи інші подарунки. І все частіше замислюємося над тим, що вони можуть завершитись.

Вихід один – відновлення ВПК.

Але не того – радянського. А з урахуванням сучасних вимог та потреб. Що для цього потрібно? Обговорили з Анатолієм Кириловичем Кінахом – головою громадської організації «Український союз промисловців і підприємців» (УСПП).

Роман Бочкала та Анатолій Кінах
Роман Бочкала та Анатолій Кінах
фото: Роман Бочкала/Facebook

На базі УСПП вдалося обʼєднати багатьох експертів та людей з практичним досвідом роботи у реальному секторі. Приємно вразили цифри, скільки робочих місць та податків дасть Україні повноцінне ВПК. І це наразі – єдиний можливий драйвер для нашої економіки.

УСПП запропонував уряду для використання багато практичного досвіду у процесі реалізації проєкту зі створення Всеукраїнської економічної платформи «Зроблено в Україні» під патронатом Президента України відповідно до Указу Глави Держави 31/2024.

Бо зараз час обʼєднувати зусилля. Цінна кожна компетенція, якщо вона може бути корисною у зміцненні обороноздатності. Нам критично важливо – побудувати повноцінний ВПК. Це ключова історія для збереження держави.

Нагадаємо, 11 листопада 2019 року у Києві у ході Антикризової ради громадських організацій України президент Українського союзу промисловців та підприємців (УСПП) Анатолій Кінах спільно з координаторами ВГО «Стоп корупції» підписали меморандум про співпрацю. Сторони домовились про забезпечення контролю за дотриманням законодавства України, запобігання та протидію корупційним проявам, обмін досвідом та знаннями, участь у спільних розробках, підготовку та реалізацію спільних проєктів тощо.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: економіка інвестиції гроші Україна

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