Сі зірвав маску

glavcom.ua
фото: AP

Сильна Україна – реально єдиний шанс Європи

Сі зірвав маску.

Пу її навіть не одягав. Навіть на Алясці.

Кім радіє, що він тепер не один.

Від Європи лунає млява тиша.

Трамп як завжди камуфлює порожність емоціями.

Стає очевидним, що Україна єдиний реальний щит.

Живий щит європейської цивілізації.

Бо наскільки б заможнішими б не були наші західні друзі, але воювати вони не готові.

От просто не готові – морально, ментально, психологічно.

Робити Україну сильною це реально єдиний шанс Європи на порятунок від темряви.

Яка вже нависла.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: путін Сі Цзіньпін Європа Україна війна

Коментарі — 0

