Чому Зеленський зробив ставку на Євгена Хмару як майбутнього міністра оборони?

Міноборони має очолювати людина, яка розуміє реальні потреби фронту не зі звітів, а з власного бойового досвіду

Президент Володимир Зеленський бачить генерал-майора Євгена Хмару майбутнім очільником Міністерства оборони, оскільки його бойовий досвід і розуміння потреб війська відповідають нинішнім викликам. Ключовими аргументами на користь Хмари стали досвід проведення технологічних ударних операцій, безпосередня участь у бойових діях та авторитет серед військовослужбовців.

Президент розглядає Хмару як керівника, здатного поєднати військовий досвід із розвитком сучасних оборонних технологій. У нинішніх умовах Міністерство оборони має очолювати людина, яка розуміє реальні потреби фронту не зі звітів, а з власного бойового досвіду.

Призначення військового на посаду міністра оборони може покращити взаємодію між Міністерством оборони, Генеральним штабом і бойовими підрозділами.

До уваги також варто взяти, що Хмара був задіяний в обороні та звільненні Київщини, бойових діях на Донеччині й низці спеціальних операцій. Окрему роль відіграв досвід Хмари у проведенні технологічних ударних операцій. Зокрема, мова про спецоперацію СБУ «Павутина», реалізацію якої пов’язують із періодом його роботи на чолі Центру спеціальних операцій «А».