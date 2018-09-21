А які в України претензії до угорського консула?
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Розсилка
«Я не проти ідеї покарати за щось Угорщину. Але як би так не вийшло навпаки»
Ну, а тепер, коли усі висловилися про «поганих угорців», «акт агресії Угорщини», «треба не висилати консула, а закрити консульство», можна мені пояснити, а які в України претензії до консула?
Ну, і щоб відповідь не видавалась настільки очевидною, наведу я для усіх обурених цитатку з Консульського статуту України:
«С т а т т я 43
Консул відповідно до законодавства України приймає рішення про оформлення набуття громадянства України....
......
Консул щодо осіб, які постійно проживають за кордоном, у встановленому порядку виконує рішення Президента України з питань громадянства, видає особам, які набули громадянство України,
документи, що підтверджують громадянство України....»
Що це значить? А значить це те, що церемонія, яку відзняли в угорському консульстві в Берегово може в тій чи іншій формі відбуватися в будь-якому українському консульстві у світі.
Здійснювати операції з громадянством - це прямий функціональний обов»язок консула. І, нагадаю, консул має функціональний імунітет - не може бути заарештований, затриманий з огляду на виконання своїх функцій.
Я не проти ідеї покарати за щось Угорщину. Але як би так не вийшло навпаки.
Джерело: блог Богдана Яременка