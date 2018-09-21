А які в України претензії до угорського консула?

Богдан Яременко Голова правління «Майдан Закордонних Справ»

Богдан Яременко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Я не проти ідеї покарати за щось Угорщину. Але як би так не вийшло навпаки»

Ну, а тепер, коли усі висловилися про «поганих угорців», «акт агресії Угорщини», «треба не висилати консула, а закрити консульство», можна мені пояснити, а які в України претензії до консула?

Ну, і щоб відповідь не видавалась настільки очевидною, наведу я для усіх обурених цитатку з Консульського статуту України:

«С т а т т я 43

Консул відповідно до законодавства України приймає рішення про оформлення набуття громадянства України....

......

Консул щодо осіб, які постійно проживають за кордоном, у встановленому порядку виконує рішення Президента України з питань громадянства, видає особам, які набули громадянство України,

документи, що підтверджують громадянство України....»

Що це значить? А значить це те, що церемонія, яку відзняли в угорському консульстві в Берегово може в тій чи іншій формі відбуватися в будь-якому українському консульстві у світі.

Здійснювати операції з громадянством - це прямий функціональний обов»язок консула. І, нагадаю, консул має функціональний імунітет - не може бути заарештований, затриманий з огляду на виконання своїх функцій.

Я не проти ідеї покарати за щось Угорщину. Але як би так не вийшло навпаки.

Джерело: блог Богдана Яременка

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