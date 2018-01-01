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    Думки вголос

    Чим більше Білорусь стає авторитарною, тим більше і проросійською

    Блокування впливового опозиційного видання в Білорусі, швидше за все, є ознакою початку нової хвилі зачистки політичного поля
    Дуже важливо, що українське інтернет-видання звернуло увагу на факт блокування в Білорусі основного опозиційного веб-ресурсу - сайту Хартія 97. Хотілось би, щоб українські ЗМІ приділили цьому випадку більше уваги. І не лише з почуття солідарності. Блокування впливового і поважного опозиційного видання в Білорусі, швидше за все, є ознакою початку
    • Богдан Яременко

      Голова правління «Майдан Закордонних Справ»

    • Сьогодні, 15:41
    • Розсилка
    Хартія 97
    Хартія 97

    Блокування впливового опозиційного видання в Білорусі, швидше за все, є ознакою початку нової хвилі зачистки політичного поля

    Дуже важливо, що українське інтернет-видання звернуло увагу на факт блокування в Білорусі основного опозиційного веб-ресурсу - сайту Хартія 97.

    Хотілось би, щоб українські ЗМІ приділили цьому випадку більше уваги.

    І не лише з почуття солідарності.

    Блокування впливового і поважного опозиційного видання в Білорусі, швидше за все, є ознакою початку нової хвилі зачистки політичного поля в нашій сусідній державі. Посилення авторитаризму в Білорусі - удар по Україні, оскільки чим більше Білорусь стає авторитарною, тим більше і проросійською.

    Джерело: блог Богдана Яременка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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