Блокування впливового опозиційного видання в Білорусі, швидше за все, є ознакою початку нової хвилі зачистки політичного поля

Дуже важливо, що українське інтернет-видання звернуло увагу на факт блокування в Білорусі основного опозиційного веб-ресурсу - сайту Хартія 97. Хотілось би, щоб українські ЗМІ приділили цьому випадку більше уваги. І не лише з почуття солідарності. Блокування впливового і поважного опозиційного видання в Білорусі, швидше за все, є ознакою початку

Богдан Яременко Голова правління «Майдан Закордонних Справ»

Богдан Яременко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Хартія 97

Блокування впливового опозиційного видання в Білорусі, швидше за все, є ознакою початку нової хвилі зачистки політичного поля

Дуже важливо, що українське інтернет-видання звернуло увагу на факт блокування в Білорусі основного опозиційного веб-ресурсу - сайту Хартія 97.

Хотілось би, щоб українські ЗМІ приділили цьому випадку більше уваги.

І не лише з почуття солідарності.

Блокування впливового і поважного опозиційного видання в Білорусі, швидше за все, є ознакою початку нової хвилі зачистки політичного поля в нашій сусідній державі. Посилення авторитаризму в Білорусі - удар по Україні, оскільки чим більше Білорусь стає авторитарною, тим більше і проросійською.

Джерело: блог Богдана Яременка

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»