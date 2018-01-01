Чим більше Білорусь стає авторитарною, тим більше і проросійською
- Сьогодні, 15:41
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Розсилка
Блокування впливового опозиційного видання в Білорусі, швидше за все, є ознакою початку нової хвилі зачистки політичного поля
Дуже важливо, що українське інтернет-видання звернуло увагу на факт блокування в Білорусі основного опозиційного веб-ресурсу - сайту Хартія 97.
Хотілось би, щоб українські ЗМІ приділили цьому випадку більше уваги.
І не лише з почуття солідарності.
Блокування впливового і поважного опозиційного видання в Білорусі, швидше за все, є ознакою початку нової хвилі зачистки політичного поля в нашій сусідній державі. Посилення авторитаризму в Білорусі - удар по Україні, оскільки чим більше Білорусь стає авторитарною, тим більше і проросійською.
Джерело: блог Богдана Яременка