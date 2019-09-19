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    Думки вголос

    Формула Зеленського для Донбасу

    • Богдан Яременко

      Голова правління «Майдан Закордонних Справ»

    • Розсилка
    Володимир Зеленський - Формула Зеленського для Донбасу
    Володимир Зеленський

    Вибори до органів місцевої влади одночасно на усій території України та в ордло на основі єдиного закону після досягнення безпекових умов

    Ні змінам до Конституції щодо «особливого статусу Ордло» - і це суттєвий крок вперед у порівнянні з попередниками, які при внесенні в першому читанні відповідних змін до Конституції прикрились тілами нацгвардійців.

    Вибори та інші елементи політичної частини Мінських домовленостей лише після виконання безпекової частини (припинення вогню, відведення військ, обмін утримуваними) - і це наступний крок вперед у порівнянні з попередниками, які і закони приймали, і Конституцію намагались змінювати не досягнувши навіть припинення вогню, що фактично суперечить Мінським домовленостям і є реалізацією на практиці «формули Штанмайера».

    Вибори до органів місцевої влади одночасно на усій території України та в ордло на основі єдиного закону після досягнення безпекових умов.

    Це переговірна позиція України. Якщо комусь це видається заслабою позицією, то хочу нагадати, що не українські танки стоять під Курськом, а російські в Криму і в Донецьку з Луганську.

    Якщо комусь мало подробиць, то нагадаю, що ще півроку і рік тому ми чули більше про томос і про те, що «путін нападе», а сьогодні українська дипломатія має чітко публічно артикульовану позицію.

    А скептикам, що вважають, що все це нереалістично пораджу не поспішати відповідати за Путіна. Нехай краще відмовиться він, а не ви.

    Джерело: блог Богдана Яременка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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