Настав час вкладати кошти в туристичний бізнес України

Богдан Яременко Голова правління «Майдан Закордонних Справ»

Богдан Яременко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

З приходом лоукостів Київ може перейняти колишню не дуже добру «славу» Праги

Просидівши усе літо в Києві можу авторитетно посилатися на суб'єктивні враження про те, що іноземців в столиці побільшало в рази

З приходом лоукостів, думаю, Київ перейме колишню «славу» Праги, де західноєвропейці проводили так звані дранк- чи сексвікенди (прилітали на вихідні поп'янствувати, закупитися дешевим алкоголем і т.д.). Низькі ціни і хороший вибір Києва це стимулюватиме. Так що вкладати гроші і зусилля в туристичний бізнес зараз, думаю, саме час.

Ну, і після суботнього вечора у Львові маю враження, що Львів у цій справі на півкроку попереду Києва. Ось на цьому тижні перевірю ще, що там в Одесі.

Це, звичайно, дещо принизливий статус. Але якийсь час годуватиме і забезпечить велику купу людей. До цього статусу теж потрібно готуватися, бо на додачу до заробітків додає ще купу найрізноманітніших проблем.

Джерело: блог Богдана Яременка

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