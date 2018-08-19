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    Думки вголос

    Нинішня міська влада Києва не вміє і не хоче займатися проблемами столиці

    • Богдан Яременко

      Голова правління «Майдан Закордонних Справ»

    • Розсилка
    Нинішня міська влада Києва не вміє і не хоче займатися проблемами столиці

    Логіка «багаті бізнесмени на виборних посадах не матимуть мотивів красти» не працює

    Хоча моя партійність ніби то зобов"язує бути нещадним критиком Кличка, я довго намагався гратися «в об"єктивність», стояв на позиції, що снігу, дощу інших життєвих і комунальних проблем може бути значно більше, ніж «пропускна спроможність» тих, хто повинен ці проблеми вирішувати.

    Але якщо повалені бурею дерева не можуть бути прибраними впродовж доби в самому центрі Києва - біля Жовтневого палацу, а сама гірка після зливи виглядає значно гірше, ніж після Революції, коли під час дощу вода не стікає в каналізацію, а фонтанує звідти, як ми бачили біля т\ц «Гулівер», то обманювати себе стає неможливо.

    Поза дрібними піар акціями нинішня міська адміністрація не вміє і не хоче займатися проблемами міста. І не любить його.

    При чому логіка «багаті бізнесмени на виборних посадах не матимуть мотивів красти» не працює. Саме концентрація на освоєнні/розпилі бюджету і є єдиним пріоритетом, який не дає бачити і розуміти будь-які інші проблеми.

    Віталій Кличко розчаровує.

    Джерело: блог Богдана Яременка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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