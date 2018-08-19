Нинішня міська влада Києва не вміє і не хоче займатися проблемами столиці

Богдан Яременко Голова правління «Майдан Закордонних Справ»

Богдан Яременко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Логіка «багаті бізнесмени на виборних посадах не матимуть мотивів красти» не працює

Хоча моя партійність ніби то зобов"язує бути нещадним критиком Кличка, я довго намагався гратися «в об"єктивність», стояв на позиції, що снігу, дощу інших життєвих і комунальних проблем може бути значно більше, ніж «пропускна спроможність» тих, хто повинен ці проблеми вирішувати.

Але якщо повалені бурею дерева не можуть бути прибраними впродовж доби в самому центрі Києва - біля Жовтневого палацу, а сама гірка після зливи виглядає значно гірше, ніж після Революції, коли під час дощу вода не стікає в каналізацію, а фонтанує звідти, як ми бачили біля т\ц «Гулівер», то обманювати себе стає неможливо.

Поза дрібними піар акціями нинішня міська адміністрація не вміє і не хоче займатися проблемами міста. І не любить його. При чому логіка «багаті бізнесмени на виборних посадах не матимуть мотивів красти» не працює. Саме концентрація на освоєнні/розпилі бюджету і є єдиним пріоритетом, який не дає бачити і розуміти будь-які інші проблеми. Віталій Кличко розчаровує.

Джерело: блог Богдана Яременка

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