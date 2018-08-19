Нинішня міська влада Києва не вміє і не хоче займатися проблемами столиці
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Розсилка
Логіка «багаті бізнесмени на виборних посадах не матимуть мотивів красти» не працює
Хоча моя партійність ніби то зобов"язує бути нещадним критиком Кличка, я довго намагався гратися «в об"єктивність», стояв на позиції, що снігу, дощу інших життєвих і комунальних проблем може бути значно більше, ніж «пропускна спроможність» тих, хто повинен ці проблеми вирішувати.
Але якщо повалені бурею дерева не можуть бути прибраними впродовж доби в самому центрі Києва - біля Жовтневого палацу, а сама гірка після зливи виглядає значно гірше, ніж після Революції, коли під час дощу вода не стікає в каналізацію, а фонтанує звідти, як ми бачили біля т\ц «Гулівер», то обманювати себе стає неможливо.
Поза дрібними піар акціями нинішня міська адміністрація не вміє і не хоче займатися проблемами міста. І не любить його.
При чому логіка «багаті бізнесмени на виборних посадах не матимуть мотивів красти» не працює. Саме концентрація на освоєнні/розпилі бюджету і є єдиним пріоритетом, який не дає бачити і розуміти будь-які інші проблеми.
Віталій Кличко розчаровує.
Джерело: блог Богдана Яременка