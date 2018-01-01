Один козир у Трампа точно є

Хороший стан американської економіки - один з найважливіших козирів Дональда Трампа у спробах переконати себе і світ в успішності власного президентства.

Трамп не лише нескромно та часто безпідставно приписує собі нинішній ріст американської економіки та котировок на американській біржі, але і достатньо самовпевнено повторює, що вони рухатимуться лише вгору. На якомусь етапі Трамп договорився до того, що обрання президентом США Хілларі Клінтон неодмінно призвело б до обвалу фондового ринку.

Богдан Яременко Голова правління «Майдан Закордонних Справ»

Богдан Яременко

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Дональд Трамп

Хороший стан американської економіки - один з найважливіших козирів Дональда Трампа у спробах переконати себе і світ в успішності власного президентства.

Трамп не лише нескромно та часто безпідставно приписує собі нинішній ріст американської економіки та котировок на американській біржі, але і достатньо самовпевнено повторює, що вони рухатимуться лише вгору. На якомусь етапі Трамп договорився до того, що обрання президентом США Хілларі Клінтон неодмінно призвело б до обвалу фондового ринку.

І хоча макроекономічні показники ніби не свідчать про наявність підстав очікувати кризові явища в економіці США, сьогодні слідом за зниженням котировок на світових біржах (від 0,5 до 1,5%) індекс ДоуДжонс зазнав найбільшого денного падіння в історії, упавши вниз на 1,5 тисячі пунктів (1100 пунктів за підсумками дня). Слідкуємо далі. Очевидно, підсумки президентства найкраще підводити не впродовж першого, а останнього року президентської каденції. Ось тільки навряд чи Трамп прийде до такого висновку.

Джерело: блог Богдана Яременка

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