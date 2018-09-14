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    Думки вголос

    Отруєння Скрипаля. У Росії немає дна

    • Богдан Яременко

      Голова правління «Майдан Закордонних Справ»

    • Розсилка
    Отруєння Скрипаля. У Росії немає дна

    Щоразу думаю - все, тупіше вже бути не може!

    Так здавалось після версії про просвердлену американцями на МКС дірочку, щоб вернутися додому....

    Але ось, будь ласка, двоє російських підозрюваних вбивць на повному серйозі розповідають світові, що прилетіли в Британію на два дні заради того, щоб двічі поспіль їздити з Лондона в місто Солсбері в «Солсберецький собор», і не змогти у нього потрапити, бо у них намокли ноги і довелось вертатись.

    Переконаний, що ідіотизму і далі буде.

    Джерело: блог Богдана Яременка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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