Отруєння Скрипаля. У Росії немає дна

Богдан Яременко Голова правління «Майдан Закордонних Справ»

Богдан Яременко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Щоразу думаю - все, тупіше вже бути не може!

Так здавалось після версії про просвердлену американцями на МКС дірочку, щоб вернутися додому....

Але ось, будь ласка, двоє російських підозрюваних вбивць на повному серйозі розповідають світові, що прилетіли в Британію на два дні заради того, щоб двічі поспіль їздити з Лондона в місто Солсбері в «Солсберецький собор», і не змогти у нього потрапити, бо у них намокли ноги і довелось вертатись.

Переконаний, що ідіотизму і далі буде.

Джерело: блог Богдана Яременка

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