Про нову фазу «анти-антикорупційної» війни в Україні

Спершу боролись з антикорупційними активістами.

Ну, трохи їм нервів і життя попсували, але отримали «по загривку» від ЄС і США. Стало боязко, хоча де-не-де пробують продовжувати. Придумали новий підхід, якщо неможливо відбитися від звинувачень в корупції на тій підставі, що антикорупціонери – «самі погані», то давайте спробуємо довести, що корупції немає.

Богдан Яременко Голова правління «Майдан Закордонних Справ»

Богдан Яременко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Спершу боролись з антикорупційними активістами.

Ну, трохи їм нервів і життя попсували, але отримали «по загривку» від ЄС і США. Стало боязко, хоча де-не-де пробують продовжувати.

Придумали новий підхід, якщо неможливо відбитися від звинувачень в корупції на тій підставі, що антикорупціонери – «самі погані», то давайте спробуємо довести, що корупції немає.

Здавалось би «притомні» люди включилися в цілком собі безсоромну інформаційну кампанію на пониження значення проблеми корупції. Але, як ви, антикорупціонери, її вимірюєте? Доказів і серйозних досліджень теми ніби не існує? Мовляв, що тема корупції перебільшена штучно, бо її роздувають на спеціально виділені на це кошти Заходу! Що боротьба з корупцією нічого не дасть і люди в результаті цієї боротьби краще жити не стануть, а корупція – це уклад економіки, тому його небезпечно розвалювати...

Не можу не погодитися, що декілька людей з цього «хору» можуть бути щиро переконаними, що таким чином рятують Україну від невиправданого міжнародного тиску. Але толку з цієї кампанії не буде ніякого. Радше, як завжди, навпаки. Розумніше для підгодованих владою «експертів з анти-антикорупції» було б мовчати. Та вже не можуть, і тим самим лише посилюють ефект присутності теми в медіа-просторі.

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