«Сили зла» на українському телебаченні виходять в ефір, коли сяде сонце

Відвертих проросійських закликів немає. Навчились

Можливість кілька днів не відриваючись «поклацати» ТВ-канали дозволила отримати певні враження. 112 і NewsOne мають дуже «хитру» (насправді, як на мене, то занадто очевидну) редакційну політику: впродовж інформаційного дня вони назагал намагаються дотримуватися балансу поглядів - коментатори представляють різні точки зору.

Богдан Яременко Голова правління «Майдан Закордонних Справ»

Богдан Яременко

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Надія Савченко Як сяде сонце «сили зла» починають володарювати на цих каналах неподільно - це про аффторські програми

Відвертих проросійських закликів немає. Навчились

Можливість кілька днів не відриваючись «поклацати» ТВ-канали дозволила отримати певні враження.

112 і NewsOne мають дуже «хитру» (насправді, як на мене, то занадто очевидну) редакційну політику: впродовж інформаційного дня вони назагал намагаються дотримуватися балансу поглядів - коментатори представляють різні точки зору.

Зате як сяде сонце «сили зла» починають володарювати на цих каналах неподільно - це про аффторські програми. Затемна студії заповнюють Рабінович, Червоненко, Савченко, Мураєв, Герман ну і дрібніші інформаційні «демони» - Піховшек, Волошин і тд.

Пізновечірнє і нічне мовлення дуже конденсовано веде наступ на українське етнічне (висміюючи або тавруючи, як нездале, неефективне, позбавлене сенсу або радикальне і екстремістське) і втовкмачує в різних варіантах тезу, що «піндоси і гейропа - лузери».

Відвертих проросійських закликів немає. Навчились.

Джерело: блог Богдана Яременка

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