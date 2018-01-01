«Сили зла» на українському телебаченні виходять в ефір, коли сяде сонце
- Сьогодні, 17:04
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Розсилка
Надія Савченко
Як сяде сонце «сили зла» починають володарювати на цих каналах неподільно - це про аффторські програми
Відвертих проросійських закликів немає. Навчились
Можливість кілька днів не відриваючись «поклацати» ТВ-канали дозволила отримати певні враження.
112 і NewsOne мають дуже «хитру» (насправді, як на мене, то занадто очевидну) редакційну політику: впродовж інформаційного дня вони назагал намагаються дотримуватися балансу поглядів - коментатори представляють різні точки зору.
Зате як сяде сонце «сили зла» починають володарювати на цих каналах неподільно - це про аффторські програми. Затемна студії заповнюють Рабінович, Червоненко, Савченко, Мураєв, Герман ну і дрібніші інформаційні «демони» - Піховшек, Волошин і тд.
Пізновечірнє і нічне мовлення дуже конденсовано веде наступ на українське етнічне (висміюючи або тавруючи, як нездале, неефективне, позбавлене сенсу або радикальне і екстремістське) і втовкмачує в різних варіантах тезу, що «піндоси і гейропа - лузери».
Відвертих проросійських закликів немає. Навчились.
Джерело: блог Богдана Яременка