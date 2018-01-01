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    Думки вголос

    «Сили зла» на українському телебаченні виходять в ефір, коли сяде сонце

    Відвертих проросійських закликів немає. Навчились
    Можливість кілька днів не відриваючись «поклацати» ТВ-канали дозволила отримати певні враження. 112 і NewsOne мають дуже «хитру» (насправді, як на мене, то занадто очевидну) редакційну політику: впродовж інформаційного дня вони назагал намагаються дотримуватися балансу поглядів - коментатори представляють різні точки зору.
    • Богдан Яременко

      Голова правління «Майдан Закордонних Справ»

    • Сьогодні, 17:04
    • Розсилка
    <p>Надія Савченко</p> <p>Як сяде сонце &laquo;сили зла&raquo; починають володарювати на цих каналах неподільно - це про аффторські програми</p>

    Надія Савченко

    Як сяде сонце «сили зла» починають володарювати на цих каналах неподільно - це про аффторські програми

    Відвертих проросійських закликів немає. Навчились

    Можливість кілька днів не відриваючись «поклацати» ТВ-канали дозволила отримати певні враження.

    112 і NewsOne мають дуже «хитру» (насправді, як на мене, то занадто очевидну) редакційну політику: впродовж інформаційного дня вони назагал намагаються дотримуватися балансу поглядів - коментатори представляють різні точки зору.

    Зате як сяде сонце «сили зла» починають володарювати на цих каналах неподільно - це про аффторські програми. Затемна студії заповнюють Рабінович, Червоненко, Савченко, Мураєв, Герман ну і дрібніші інформаційні «демони» - Піховшек, Волошин і тд.

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    Пізновечірнє і нічне мовлення дуже конденсовано веде наступ на українське етнічне (висміюючи або тавруючи, як нездале, неефективне, позбавлене сенсу або радикальне і екстремістське) і втовкмачує в різних варіантах тезу, що «піндоси і гейропа - лузери».

    Відвертих проросійських закликів немає. Навчились.

    Джерело: блог Богдана Яременка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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