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    Думки вголос

    Система відбору кадрів у країні розвалена

    Зрозуміло, що я не міг знати раніше нинішнього начальника ГУ Нацполіції в Київській області, який учора намагався спілкуватися з учасниками демонстрації через вбивство юриста Ірини Ноздровської. Може, він хороша людина, може, правильний і чесний коп...
    Але його поява перед активістами і пресою – найкраща ілюстрація того, що система підготовки і відбору кадрів в країні розвалена. Начальники головних управлінь в областях повинні уміти спілкуватися з людьми, повинні уміти працювати під тиском в кризових ситуаціях, повинні мати лідерські якості. А нема... Розгублений бюрократ... А всі язикаті
    • Богдан Яременко

      Голова правління «Майдан Закордонних Справ»

    • Сьогодні, 09:34
    • Розсилка
    <span>Дмитро Ценов в оточенні журналістів</span>
    Дмитро Ценов в оточенні журналістів

    Зрозуміло, що я не міг знати раніше нинішнього начальника ГУ Нацполіції в Київській області, який учора намагався спілкуватися з учасниками демонстрації через вбивство юриста Ірини Ноздровської. Може, він хороша людина, може, правильний і чесний коп...

    Але його поява перед активістами і пресою – найкраща ілюстрація того, що система підготовки і відбору кадрів в країні розвалена.

    Начальники головних управлінь в областях повинні уміти спілкуватися з людьми, повинні уміти працювати під тиском в кризових ситуаціях, повинні мати лідерські якості. А нема... Розгублений бюрократ...

    А всі язикаті в цей час на лижах. А даремно.

    Але все це дурні дрібниці у порівнянні з тим, що відчувають батьки, які впродовж двох років втратили двох дорослих доньок...

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Національна поліція України вбивство Ірина Ноздровська
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