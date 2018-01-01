Система відбору кадрів у країні розвалена
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Розсилка
Зрозуміло, що я не міг знати раніше нинішнього начальника ГУ Нацполіції в Київській області, який учора намагався спілкуватися з учасниками демонстрації через вбивство юриста Ірини Ноздровської. Може, він хороша людина, може, правильний і чесний коп...
Але його поява перед активістами і пресою – найкраща ілюстрація того, що система підготовки і відбору кадрів в країні розвалена.
Начальники головних управлінь в областях повинні уміти спілкуватися з людьми, повинні уміти працювати під тиском в кризових ситуаціях, повинні мати лідерські якості. А нема... Розгублений бюрократ...
А всі язикаті в цей час на лижах. А даремно.
Але все це дурні дрібниці у порівнянні з тим, що відчувають батьки, які впродовж двох років втратили двох дорослих доньок...