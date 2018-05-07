Чому бразильський терорист Лусваргі спокійно гуляє Києвом?
- Сьогодні, 10:29
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Розсилка
«Мені пофіг на кримінально-процесуальний кодекс. Я хочу, щоб вбивця сидів у тюрмі, а не гуляв Києвом»
Головна проблема України наразі - це брак справедливості.
В першу чергу - в правоохоронній системі у всіх її проявах. І, звичайно, в судовій.
За 4 роки невідворотність покарання так і не стала нормою. І це - величезна пред'ява нинішній владі. Так, злодій, а тим більше вбивця, має сидіти у в'язниці.
Банально? Ну, розкажіть це бразильському найманцю Рафаелю Лусваргі. І київській прокуратурі. А краще - Генеральній. А краще - їм усім ТАМ.
Мені пофіг на кримінально-процесуальний кодекс. Я хочу, щоб вбивця сидів у тюрмі, а не гуляв Києвом.
Моя «Зла П'ятихвилинка».
Трохи хейт-спічу вам у стрічку.
Джерело: блог Богдана БУткевича