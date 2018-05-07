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    Думки вголос

    Чому бразильський терорист Лусваргі спокійно гуляє Києвом?

    «Мені пофіг на кримінально-процесуальний кодекс. Я хочу, щоб вбивця сидів у тюрмі, а не гуляв Києвом»
    Головна проблема України наразі - це брак справедливості. В першу чергу - в правоохоронній системі у всіх її проявах. І, звичайно, в судовій. За 4 роки невідворотність покарання так і не стала нормою. І це - величезна пред'ява нинішній владі. Так, злодій, а тим більше вбивця, має сидіти у в'язниці. Банально? Ну, розкажіть це бразильському
    • Богдан Буткевич
    • Сьогодні, 10:29
    • Розсилка
    <span>Рафаель Лусваргі</span>
    Рафаель Лусваргі

    «Мені пофіг на кримінально-процесуальний кодекс. Я хочу, щоб вбивця сидів у тюрмі, а не гуляв Києвом»

    Головна проблема України наразі - це брак справедливості.

    В першу чергу - в правоохоронній системі у всіх її проявах. І, звичайно, в судовій.

    За 4 роки невідворотність покарання так і не стала нормою. І це - величезна пред'ява нинішній владі. Так, злодій, а тим більше вбивця, має сидіти у в'язниці.

    Банально? Ну, розкажіть це бразильському найманцю Рафаелю Лусваргі. І київській прокуратурі. А краще - Генеральній. А краще - їм усім ТАМ.

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    Мені пофіг на кримінально-процесуальний кодекс. Я хочу, щоб вбивця сидів у тюрмі, а не гуляв Києвом.

    Моя «Зла П'ятихвилинка». 

    Трохи хейт-спічу вам у стрічку.

    Джерело: блог Богдана БУткевича

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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