Чому бразильський терорист Лусваргі спокійно гуляє Києвом?

«Мені пофіг на кримінально-процесуальний кодекс. Я хочу, щоб вбивця сидів у тюрмі, а не гуляв Києвом»

Головна проблема України наразі - це брак справедливості. В першу чергу - в правоохоронній системі у всіх її проявах. І, звичайно, в судовій. За 4 роки невідворотність покарання так і не стала нормою. І це - величезна пред'ява нинішній владі. Так, злодій, а тим більше вбивця, має сидіти у в'язниці. Банально? Ну, розкажіть це бразильському

Рафаель Лусваргі

«Мені пофіг на кримінально-процесуальний кодекс. Я хочу, щоб вбивця сидів у тюрмі, а не гуляв Києвом»

Головна проблема України наразі - це брак справедливості.

В першу чергу - в правоохоронній системі у всіх її проявах. І, звичайно, в судовій.

За 4 роки невідворотність покарання так і не стала нормою. І це - величезна пред'ява нинішній владі. Так, злодій, а тим більше вбивця, має сидіти у в'язниці.

Банально? Ну, розкажіть це бразильському найманцю Рафаелю Лусваргі. І київській прокуратурі. А краще - Генеральній. А краще - їм усім ТАМ.

Мені пофіг на кримінально-процесуальний кодекс. Я хочу, щоб вбивця сидів у тюрмі, а не гуляв Києвом.

Моя «Зла П'ятихвилинка».

Трохи хейт-спічу вам у стрічку.

Джерело: блог Богдана БУткевича

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