Де-юре в Україні президент є, де-факто його немає

Коли йдеться про серйозні розмови то їх ведуть із дорослим

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Две новости, которые прошли практически незамеченными в Украине.

Первая – перед встречей Байдена и Путина Петро Порошенко участвовал в он-лайн конференции Совета иностранных дел США. Ничего нового, конечно, там сказано не было – ничего нового сказать уже и невозможно – Порошенко поблагодарил страны ЕС за реакцию на очередную агрессию России, предложил ввести против неё санкции, принять Украину в ЕС, закрыть «СевПоток» и оказать помощь летальным оружием, всё как всегда, в общем. Но тут важен сам факт.

А факт таков – де-юре в Украине президент есть, де-факто его нет.

Де-юре в Украине лидера нет, де-факто он есть.

Когда речь идет о серьезных вещах – серьезные разговоры ведут со взрослым.

В Украине такой взрослый есть. И все понимают, кто это.

И то, что перед встречей лидеров США и России в США консультировались с тем человеком, который понимает ситуацию, и принимали к сведению его мысли и советы – хороший знак.

Вторая новость – Байден хочет предложить провести встречу между представителями стран НАТО и России. По словам Байдена, цель встречи – обговорить обеспокоенность России расширением НАТО и возможность согласования договоренностей, которые снизили бы напряжение на восточном фланге Альянса.

Пока вы спали, страны «восточного фланга Альянса» за такое предложение Байдена уже выдрали и высушили, как мочалку. По отношению к Польше «Блумберг» применяет слово «в бешенстве».

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас сказала, что вопросы безопасности Европы следует обсуждать с членами НАТО, и России нельзя позволять вмешиваться во внутренние решения НАТО:

«Прежде всего России ни при каких обстоятельствах нельзя давать слово в вопросе: кто может, а кто не может входить в состав НАТО. Во-вторых, России нельзя давать никакого права голоса в вопросе о том, как НАТО охраняет свою территорию. В-третьих, вопросы нашей безопасности и безопасности Европы должны обсуждать все союзники. Мы все знаем план России – при помощи военных сил и угроз заставить Украину изменить свое решение, заставить НАТО выбрать известное направление и, что вызывает наибольшее беспокойство, желание поделить Европу на сферы влияния. Мы помним такие моменты в нашей истории, и у нас нет никакой наивности в этом вопросе. Это непозволительно, это морально неправильно и это необходимо четко сказать России», – сказала Каллас.

Предложение в очередной раз поискать в глазах Путина мир, конечно, так себе. Возможно, это попытка бросить Путину хоть какую-то кость в обмен на посылание его с его красными линиями куда подальше. Возможно, попытка погулять между струйками. Возможно, просто глупость.

Но.

Это предложение теперь уже абсолютно не критичное.

Путин может выступать теперь где угодно – в ООН, ПАСЕ, Совбезе, Генассамблее, Еврокомиссии, хоть в самом центре логовища НАТО – это не имеет уже никакого значения. Его предложения, его слова, его решения, его красные линии – останутся только словами. Никакого последствия они иметь уже не будут

Каддафи в 2009 тоже выступал в ООН. Наговорил кучу всего. Про проклятую НАТУ, про продажную ООН, про страдающий народ Ливии, обратился к Путину со «спасибами» и заявил, что он – Муамар Каддафи, а не шнурок в стакане, и только свободному народу Ливии решать, сколько он будет у власти.

Следующий удар по его армии был нанесен всего через несколько часов после его выступления.

Поэтому. Я вас прошу, друзья мои. Перестаньте писать про Мюнхенский сговор. Никакого Мюнхенского сговора нет. Есть ровно противоположное направление – объединение Европы против общего врага. Европа увидела его. Осознана его. Поняла, кто её враг.

И этот враг её консолидировал.

Да, будут идти переговоры. Да, будут торги и предложения торгов. Да, кто-то в той или иной мере будет еще не раз и не два предлагать комплиментировать формулу Штайнмаера, дать Донбассу «определенную автономию», приглашать Путина повыступать и обговорить.

Может, он даже выступит.

В добрый путь.

Если переговоры Байдена и Путина в мире были не столь интересны, то это выступление уж точно покажут по всему миру. Заради бога. Я вот только поддерживаю. Пусть уже весь мир окончательно увидит, с кем он имеет дело.

Но ни какой сдачи Украины уже не будет.

Все, стратегический курс выбран, переговоры с Путиным проведены, и на этих переговорах сказано – Украину мы не сольем. Забудь. Точка. Да, вот тут и тут, возможно, можем поторговаться, но страну в целом ты не получишь. Точка

Да, воевать за Украину никто не будет. Это правда. Воевать за себя всегда приходится самим.

Но уровень поддержки будет совершенно беспрецедентный. Политической, санкционной, экономической, военной, моральной, информационной, разведданными. Всей. Какой угодно.

Он уже беспрецедентный. Одно то, что МВФ забил болт на свои требования и все-таки выделил еще два транша без всяких реформ, уже говорит о том, что страну не бросят.

А дальше Владимир Каддафи может выступать хоть в ООН, хоть в НАТО, хоть в «Спокойной ночи малыши».

Это уже не имеет значения.

Отставить панику.

Джерело: блог Аркадія Бабченка

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