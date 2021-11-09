Падає рейтинг? Не біда! Байден показав приклад усім українським президентам

Джо Байден про рейтинги: я балотувався у президенти не через опитування громадської думки

Глава Білого дому каже, що цифри, отримані під час опитувань, «можуть зростати та падати»

Президент США Джо Байден прокоментував падіння свого рейтингу до рекордно низьких показників. За його словами, під час участі у передвиборчих перегонах він не керувався результатами соцопитувань.

У ході інтерв'ю телеканалу WKRC-TV американський лідер погодився, що результати останнього опитування газети USA Today та Саффолкського університету справді говорять про зниження його рейтингу, проте зазначив, що цифри, отримані під час опитувань, «можуть зростати та падати». Байден заявив, що зараз користується підтримкою «практично такого ж числа американців», як і низка його попередників, у тому числі Барак Обама та Білл Клінтон.

«Я балотувався в президенти не через опитування громадської думки», – заявив Байден, наголосивши, що ситуація може змінитися у міру того, як повістки його адміністрації, які вплинуть на «значний вплив на простих американців», будуть просуватися в Конгресі США.

Водночас глава Білого дому визнав, що «величезна кількість американців відчуває стурбованість» на тлі пандемії коронавірусу, безробіття та енергетичної кризи.

8 листопада газета USA Today з посиланням на дані опитування, проведеного спільно з Саффолкським університетом у період з 3 до 5 листопада, повідомила про те, що рейтинг схвалення американського лідера впав до 38%, тоді як раніше цей показник тримався на рівні 40%. На думку 46% респондентів, Байден справляється з роботою на посту президента гірше, ніж очікувалося.

Після цього заступник прессекретаря Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що Джо Байден працює без огляду на рейтинги, а в Білому домі зосереджені на просуванні економічної політики Байдена і впевнені, що вона «поліпшить життя буквально кожного американця, забезпечить зростання нашої економіки та створить робочі місця».

До слова, наприкінці жовтня ще одна соціологічна компанія зафіксувала падіння рейтингу «Слуги народу» та Зеленського.

Також згідно з даними КМІС: пропрезидентскій політичній силі «Слуга народу» нині симпатизують 15,5% українців – ця політсила, згідно з останніми рейтингами, вперше за два роки посунулась із першого місця рейтингу, поступившись партії експрезидента Петра Порошенка.