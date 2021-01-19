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    Думки вголос

    Про святого Петра і грішників, які стрибали в ополонку на Водохреще

    • Віталій Чепинога

      Український політик

    • Розсилка
    Про святого Петра і грішників, які стрибали в ополонку на Водохреще
    Ілюстративне фото: Станіслав Груздєв, Главком

    «І тоді ти мусиш прожить в ополонці сто мільйонів год... І аж після повного сроку – в казан зі смолою...»

    На тім світі святий Петро стоїть на вратах і питає у особо безнадьожних: «Ну може хоч щось хороше, богоугодне ти зробив на своїм віку, згадуй?»

    То грішник тоді згадує і каже: я в ополонку стрибав на Водохреща

    - Нашо?

    - Ну, так положено... По вєрі

    - По якій вєрі?

    - Та по нашій, православній

    То святий Петро тоді з розмаху дає грішнику запотиличника і зітхає... Вже нічого не каже й не питає...

    І тоді ти мусиш прожить в ополонці сто мільйонів год... І аж після повного сроку – в казан зі смолою...

    Джерело: блог Віталія Чепиноги

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Свято Водохреща
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