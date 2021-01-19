Про святого Петра і грішників, які стрибали в ополонку на Водохреще

«І тоді ти мусиш прожить в ополонці сто мільйонів год... І аж після повного сроку – в казан зі смолою...»

На тім світі святий Петро стоїть на вратах і питає у особо безнадьожних: «Ну може хоч щось хороше, богоугодне ти зробив на своїм віку, згадуй?»

То грішник тоді згадує і каже: я в ополонку стрибав на Водохреща

- Нашо?

- Ну, так положено... По вєрі

- По якій вєрі?

- Та по нашій, православній

То святий Петро тоді з розмаху дає грішнику запотиличника і зітхає... Вже нічого не каже й не питає...

І тоді ти мусиш прожить в ополонці сто мільйонів год... І аж після повного сроку – в казан зі смолою...

Джерело: блог Віталія Чепиноги

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