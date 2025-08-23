Головна Думки вголос Віталій Чепинога
search button user button menu button
Віталій Чепинога Політик, блогер. Колишній народний депутат України

Про Юлію Тимошенко з несподіваного ракурсу

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Тимошенко ненавиділа Путіна, і це було взаємно
фото: ba.org.ua

«В Юлі свої таргани в голові, ну вона така є»

Один чоловік закинув мені, що я працював на Юлю.

Та я цього не приховую, й не стидаюся. Працював. Юля – безбашенна, крута і не підла.

У 2008-му Юля написала статтю в Foreign Affairs: «Зупинити Путіна». Ту статтю писав я. Тоді про таке навіть подумать боялися Юля Путіна ненавиділа, Путін ненавидів Юлю.

У 2011-му був суд... Я писав: вони тебе вб'ють! Ти це розумієш?

– Розумію, казала Юля. Якось побачимся в інших світах...

Юля витягла Майдан 2004 сама. В Юлі свої таргани в голові, ну вона така є. Я на Юлю ніколи не скажу жодного поганого слова. Хоч мені й пропонували. За гроші. Коли я пішов від Юлі, в мене не було жодної копійки. Ми не крали! В мене була зарплата. Велика зарплата. Якось до мене прийшов дуже впливовий чоловік. Чоловік сказав: завтра зарезервований літак на Женеву, хай вона поїде, інакше їй п****а.

Я Юлі це сказав.

– Нікуди я не поїду, сказала Юля...

Приходила до мене Женя Тимошенко, питала: як маму врятувати? Вона помре! Не знаю, Женю, кажу. Не знаю. – Мабуть, ніяк. Я не працюю на Юлю з давніх давен, я Юлю поважаю!

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія війна Юлія Тимошенко українці путін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп заявив, що 6 серпня відбудеться зустріч російської та американської сторін
Трамп анонсував зустріч з росіянами
6 серпня, 00:18
Сирський наголосив, що зі зміною характеру бойових дій та збільшенням глибини фронту через ударні дрони евакуація значно ускладнилася
Через зміну характеру війни евакуація поранених ускладнилася – Сирський
11 серпня, 14:38
Найближчим часом до РФ прибудуть ще 6 тис військових з Північної Кореї
КНДР збільшує військову присутність у Росії – Скібіцький
12 серпня, 19:54
Високопоставлений український чиновник назвав позицію Трампа на саміті «ударом у спину»
«Це удар у спину»: FT розповів про реакцію України на зустріч Трампа та Путіна
16 серпня, 22:27
У Воронезькій області пролунало не менше 10 вибухів
Безпілотники атакували Воронезьку область: уражено залізничну станцію
17 серпня, 05:18
Зеленський очікує досягнення миру
«Ставки високі». Зеленський повторив за Трампом, коментуючи очікування від зустрічі з Путіним
15 серпня, 16:26
Сергій Бескрестнов: Поки рано говорити, навіщо противник їх встановлює
Росія вдосконалює свою зброю: на «шахедах» виявлено нові компоненти
19 серпня, 14:15
Гарантії безпеки для України будуть складатися з чотирьох компонентів
Рубіо очолить робочу групу щодо гарантій безпеки для України – WSJ
19 серпня, 11:14
Очільник США хоче, щоб глава України і російський диктатор зустрілися самі
Президент США розповів, що робитиме у разі відмови Путіна зустрічатися із Зеленським
Вчора, 21:53

Віталій Чепинога

Про Юлію Тимошенко з несподіваного ракурсу
Про Юлію Тимошенко з несподіваного ракурсу
Київ сьогоднішній нагадує Лондон часів Другої світової
Київ сьогоднішній нагадує Лондон часів Другої світової
В чому українці сильніші за росіян
В чому українці сильніші за росіян
Стармер і Макрон приводять Трампа до тями
Стармер і Макрон приводять Трампа до тями
Найкраща мати у світі
Найкраща мати у світі
Мир для Путіна – погибель
Мир для Путіна – погибель

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
280K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 серпня: ситуація на фронті
111K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 серпня 2025
70K
Синоптикиня Діденко розповіла, чи повернеться спека в Україну
12K
Скільки потрібно заробляти, щоб купити будинок у Німеччині
8222
Покоління зумерів відмовляється від друзів: названо причину
8019
«Змусили роздягнутися перед чоловіком-лікарем». Спортсменка поскаржилася на огляд перед стартом

Новини

На Київщині вантажівка злетіла з дороги
Вчора, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
Вчора, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
Вчора, 20:46
Атаки на «Північний потік»: українець відмовився від екстрадиції до Німеччини
Вчора, 20:17
Ракета «Фламінго»: Україна планує виробляти по 200 одиниць на місяць
Вчора, 18:53
Рада підтримала законопроєкт, який ускладнить боротьбу з корупцією
21 серпня, 14:53

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua