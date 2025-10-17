Головна Думки вголос Віталій Чепинога
search button user button menu button
Віталій Чепинога Політик, блогер. Колишній народний депутат України

«Томагавки», Путін, Будапешт. Яка тут логіка?

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
фото: Getty Images

Що нам робити в цій ситуації?

Такої аналітики вам розкажу. Рішення про надання Україні «томагавків» було остаточно ухвалено. І це не просто політичне рішення, а рішення логістично й технічно завершене (куди везти, чим везти, де розміщувать, з чого і по чому стрілять).

Наразі це рішення не скасоване, але відкладене до завершення зустрічі Трампа і Путіна в Будапешті. Американські генерали кажуть, що томагавки суттєво допоможуть Україні, але не здатні поставити «крапку» у війні. Самими ракетами війну ніяк не припинити. Росія, сука, дуже здорова.

Розмова Путіна з Трампом відбулася на прохання самого вождя орків. Бо діла в нього там сильно нетойво. І він це сам трохи розуміє. Контури коричневих ліній Москви та вимог до України звузилися до неприлічія. Дійшло до того, що Путін випрошує у Трампа якусь лісосмугу в Донецькій області. Держсекретар Рубіо, який буде очолювати американську групу підготовки до переговорів, має порвати російські «дорожні карти» на тряпки і викинуть в пропасть.

Для Трампа принципово, аби Путін в Будапешті сказав: я закінчую війну. Після цього Трамп поїде годувати просом свого голуба миру і отніме нобелівську медаль в тієї венесуельської баби.

Якщо цього не станеться, то Трамп буде пошитий у дурні вдруге. А він ще й за Аляску сильно злий.

Для Путіна всьо ше хуже. Його кончать або бізнес-еліти, які війну не витягують, або генерали, які «витягують» все що можна з війни витягнути. Для себе, не для «отєчества».

Що нам робить в цій ситуації? Та нічого не робить. Ждать. Робить, те що й робили. Донатить, підтримувать ЗСУ, сподіватися.

Нам своє робить. Будем бить! – як той казав

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна Україна Дональд Трамп путін Tomahawk

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Глава держави зазначив, що Україна підготувала військову та економічну частини порядку денного майбутньої зустрічі
Зустріч із Трампом може наблизити завершення війни – Зеленський
15 жовтня, 20:07
Трамп: Я дуже розчарований, тому що у мене з Володимиром Путіним були дуже хороші стосунки. Напевно, вони залишаються такими й досі
Трамп розкрив втрати РФ на війні та заявив, що Україна вразила світ своєю стійкістю
14 жовтня, 22:24
Професійна читачка по губах розповіла про напружений обмін репліками між Макроном і Трампом
Сварка Трампа й Макрона в Єгипті: розшифровано їхню розмову (відео)
14 жовтня, 09:21
Тарас Коврик захищав Україну у АТО, без вагань узяв до рук зброю і після повномасштабного вторгнення
Два місяці вважався зниклим безвісти. Згадаймо Тараса Коврика
14 жовтня, 09:00
Меланія Трамп, вона мала відкритий канал комунікації з Путіним
Викрадення українських дітей РФ. Меланія Трамп заявила, що Путін відповів на її лист
10 жовтня, 19:12
О 15:26 у столиці оголосили відбій повітряної тривоги
У Києві повітряна тривога тривала 37 хвилин
4 жовтня, 15:37
Наслідки удару по Запоріжжю
Росія атакувала Україну безпілотниками: головне за ніч
27 вересня, 05:51
Велика геополітична поразка Ізраїлю
Велика геополітична поразка Ізраїлю
24 вересня, 07:21
Орієнтовна карта бойових дій станом на 23 вересня
РФ намагається замкнути «кліщі» навколо Костянтинівки та Слов’янська
23 вересня, 13:49

Віталій Чепинога

«Томагавки», Путін, Будапешт. Яка тут логіка?
«Томагавки», Путін, Будапешт. Яка тут логіка?
Настали часи, що за російське громадянство треба страждати
Настали часи, що за російське громадянство треба страждати
Про Юлію Тимошенко з несподіваного ракурсу
Про Юлію Тимошенко з несподіваного ракурсу
Київ сьогоднішній нагадує Лондон часів Другої світової
Київ сьогоднішній нагадує Лондон часів Другої світової
В чому українці сильніші за росіян
В чому українці сильніші за росіян
Стармер і Макрон приводять Трампа до тями
Стармер і Макрон приводять Трампа до тями

Новини

В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua