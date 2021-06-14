Відбита ще одна атака на державний статус української мови

Основна битва ще не виграна. Це тільки один бій

Голова профільного комітету Потураєв спробував з порушенням Регламенту провести засідання й протягнути підтримку законопроекту, яким нівелюється одна з основних норм закону Про державну мову. Вони спробували через законопроект «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення незалежності Національної Ради України з питань телебачення та радіомовлення» протягнути доповнення до законів про кінематографію та про телебачення і радіомовлення норми, що лише цими законами, а не мовним законодавством регулюються питання контенту телеканалів та кіновиробництва. А в самих цих законах жодних позицій щодо вмісту державною мовою нема. І цілком логічно, що нема, бо базові конституційні положення розкриваються в універсальних законах. Так і стаття Конституції про державну мову має розкриватися в особливому законі саме про статус мови, а не розмиватися в десятках інших законів, де буде ігноруватися конституційна універсальна вимога.

Отже, які антизаконні дії спробував сьогодні протягнути улюбленець усіляких білих пальтеччок Микита Потураєв:

– Найперше – це сумнівна щодо конституційності (за оцінкою мовного омбудсмена Тараса Кременя - антиконституційна) спроба порушити статтю Конституції та шляхи її законодавчої реалізації.

– Він спробував протягнути правки, які суперечать законній практиці законодавчої процедури. Слуги та бізнес-клан Зеленського в Кварталі, який заробляє на співпраці з пропагандистськими кіно та телеіндустрією Московії, розраховували на два альтернативні законопроекти: Бужанського й цього ж самого Потураєва, Кравчук і ще двох, якими хотіли втрутитися в сам закон Про держжавну мову. Але тоді зусиллями патріотичної частини залу вдалося зірвати цей реванш. І Потураєву наказали адаптувати для цього інший законопроект. Вони натикали незаконних правок і хотіли сьогодні їх протягнути на комітеті, а завтра в Раді.

– Потураєв для цієї злочинної мети спробував заручитися підтримкою певної кількості слухняних нардепів-членів комітету. Але, розуміючи, яка увага буде прикута до цього засідання, вирішили провести комітет у он-лайн режимі. Це законно. Але для відкриття засідання необхідно на початку мати кворум членів комітету, які офіційно погодилися брати участь у он-лайн засіданні. Потураєв не зміг зібрати достатнього кворуму - хтось побоявся суспільного обурення, а хтось і свідомо саботував злочинне рішення. І тоді Потураєв вирішив фальсифікувати рішення комітету та, імітуючи наявність кворуму, протягнути схвалення. Пізніше з нестійких членів комітету-слуг могли б витиснути підписи про їхню участь за реальної відсутності їхнього голосу. Княжицький, Вятрович, Федина та кілька інших представників патріотичних сил дізналися про це й зуміли вирахувати членів комітету, які не надали згоди на свою он-лайн участь. І на комітеті поставили вимогу оголосити список депутатів, які таку згоду підтвердили. Їх кількість була явно недостатньою для кворуму, тому Потураєву довелося закрити засідання комітету й не розглядати питання.

На жаль, основна битва ще не виграна. Це тільки один бій. На завтра під жорстким тиском Банкової Потураєв буде збирати підписи членів комітету за підтримку цих поправок. Така процедура не узгоджується з усіма вимогами регламенту, але коли Зеленський має на цьому заробити мільйони, а москва пробитися в наш інформаційний, телевізійний та кінопростір, то ставки занадто високі, щоб думати про законність. Не виключаю, що завтра своїх нардепів буде обдзвонювати й особисто Зеленський і тиснути на них з вимогою підписатися й прголосувати.

Тому основні події поки вмілими зусиллями групи депутатів відкладені, але ще не подолані. На завтра все ж планують провести легалізацію через підписи. А вся ця історія має стати додатковим аргументом для усіляких патріотично настроєних любителів зеленої локшини на вухах. Вони вже попливли під приємну колискову про переслідування Медведчука й заклики прийняти нас у НАТО. От тільки Медведчук ні дня не сидів на нарах і ніхто його садити не планує, як і відбирати його реальний бізнес. А такі недипломатичні й провокаційні заяви щодо НАТО тільки знижують шанси на вступ та рівень нашої підримки в Альянсі. Зате влада Зеленського повністю засвітилася в своїй проросійській політиці на отаких шкурних брутальних питаннях. До речі, а хто там щось про Ліплєцкую фабріку кричав?

Джерело: блог Тараса Чорновола

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